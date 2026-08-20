Әлемнен оқшауланған тайпа: Үнді мұхитындағы аралға неліктен жақындауға тыйым салынған
Бұған олардың елеулі себептері бар.
Солтүстік Сентинел аралы Андаман аралдарының құрамына кіреді. Аумағы шамамен 59 шаршы шақырым, яғни көлемі жағынан Манхэттенге жуық. Арал қалың орманмен көмкерілген, табиғи айлағы жоқ және маржан рифтерімен қоршалған. Халқының саны туралы нақты мәлімет жоқ: әртүрлі бағалаулар бойынша бірнеше ондаған адамнан шамамен 150 адамға дейін болуы мүмкін.
Сентинельдіктердің өмір салты туралы мәлімет өте аз. Олар аң аулап, балық ұстайды, жабайы қабан мен тасбақа етін жейді, бал және өсімдік тектес тағамдар жинайды. Олар садақ, ұзын жебе және гарпун жасайды. Сондай-ақ сырттан келген металл бұйымдарды пайдаланады. Металды, соның ішінде арал маңында суға батқан кемелерден алуы мүмкін.
Олардың аралда қанша уақыттан бері өмір сүріп келе жатқаны да нақты белгісіз. Солтүстік Сентинелде археологиялық қазба жұмыстары ешқашан жүргізілмеген. Алайда Андаман аралдарындағы басқа этникалық топтарға жүргізілген генетикалық зерттеулер бұл аймақтағы адамзаттың тарихы ондаған мың жылға созылуы мүмкін екенін көрсетеді.
Сентинельдіктердің сыртқы әлеммен байланыс тарихы қайғылы. 1880 жылы британдық отаршыл шенеунік Морис Видаль Портман аралға экспедиция ұйымдастырған. Оның адамдары аралдан қарт ерлі-зайыпты мен төрт баланы Порт-Блэрге алып кеткен. Қарт адамдар көп ұзамай аурудан қайтыс болды, ал балалар кейін аралға қайтарылды.
XX ғасырда үнді зерттеушілері жергілікті халықпен байланыс орнатуға бірнеше рет әрекет жасады. Антрополог Трилокнатх Пандит 1960-жылдардан бастап бірнеше экспедицияға қатысты. Бір сапар кезінде кемінде 18 тұрғын үй анықталған. Бұл жерде шамамен 50–70 адам тұрған деген болжам жасалды, бірақ аралда басқа топтардың бар-жоғын анықтау мүмкін болмады.
Ол кездегі байланыстарды қазіргі түсініктегі ғылыми зерттеу деп айту қиын. Зерттеушілер тұрғындар орманға кетіп қалған кезде олардың үйлерінен түрлі заттарды алып кеткен. Кейде жағалауға кокос жаңғағы, металл ыдыстар және жануарлар қалдырылған. Арал тұрғындары кейбір сыйлықтарды қабылдаса, басқаларын үзілді-кесілді қабылдамаған.
1990-жылдары жағдай біршама тынышталды. Сентинельдіктердің қайықтарға жақындап, сырттан келген адамдар қалдырған кокостарды алып жатқан сәттері видеоға түсірілді. Алайда бұл ұзақ мерзімді байланысқа әкелмеді. Кейін Үндістан мұндай экспедициялардан бас тартты.
Оқшауланудың ең маңызды себептерінің бірі — қауымды қорғау. Ұзақ уақыт бойы сыртқы әлеммен байланыссыз өмір сүрген халық басқа жерлерде күнделікті кездесетін инфекцияларға өте осал болуы мүмкін.
2018 жылы арал тағы да халықаралық назарға ілікті. 26 жастағы америкалық миссионер Джон Аллен Чау жергілікті тұрғындармен байланыс орнату мақсатында аралға рұқсатсыз кірген. Үндістан билігінің мәліметінше, оны арал тұрғындары өлтірген. Оның денесі табылған жоқ, өйткені іздеу үшін аралға қайта бару жергілікті халыққа қосымша қауіп төндіруі мүмкін еді.
Осылайша, Солтүстік Сентинел Жердегі ең оқшауланған мекендердің бірі болып қала береді. Оның тұрғындары туралы көптеген сұрақ әлі де жауапсыз. Бір ғасырдан астам уақыт бойы сыртқы әлемнің байланыс орнатуға жасаған әрекеттері көбіне сәтсіз әрі зиянды болғандықтан, бүгінде ең дұрыс шешім — олардан аулақ болу.