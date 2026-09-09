АҚШ-та рұқсат етілгенімен, шетелде қатаң тыйым салынған: туристерге ескерту жасалды
Сурет: pexels
АҚШ Мемлекеттік департаменті азаматтарына марихуана мен құрамында каннабис бар өнімдерді халықаралық шекара арқылы алып өтпеуге кеңес берді. Бұл заттарға жөнелту немесе баратын елде рұқсат етілген болса да, оларды шекарадан тасымалдауға болмайды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Cedarnews.net жазуынша, марихуана, THC, CBD, құрамында каннабис бар тағамдар, вейптер, майлар мен концентраттарды тасымалдаған туристер қамауға алынуы, түрмеге жабылуы және басқа да қатаң жазаға тартылуы мүмкін.
Ведомство АҚШ азаматтары шетелде жүрген кезде сол елдің заңдарын сақтауға міндетті екенін еске салды. Кейбір мемлекеттерде каннабистің немесе құрамында THC мен CBD бар өнімдердің аз мөлшерін алып жүргені үшін де қатаң жаза қарастырылған.
Ескерту қол жүгіне, багажға және жеке заттарға да қатысты. Сапар алдында Мемлекеттік департамент баратын елдің заңнамасын және туристерге арналған ресми ақпаратты мұқият зерделеуге кеңес береді.
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