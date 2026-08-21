Өлім жазасына кесілген тұтқын 101 жасында қайтыс болды
Greenwich Time басылымының жазуынша, Смит 2026 жылғы 25 маусымда Коннектикут штатындағы қарттар үйінде қайтыс болған. Ол шартты түрде мерзімінен бұрын босатылғаннан кейін мемлекеттік бақылауда болған. Оның қайтыс болғанын штаттың Түзеу департаментінің өкілі растады.
"Смит 70 жылдан астам уақытын түрмеде өткізді. 1950 жылы ол бір жыл бұрын Гринвич қаласындағы Indian Harbor яхта клубын тонау кезінде атып өлтірілген түнгі күзетші Гровер Хартты өлтірді деп кінәлі деп танылды. Алайда ол өмірінің соңына дейін бұл қылмысты жасамағанын айтып келді", – делінген хабарламада.
Ал People басылымының мәліметінше, бастапқыда Смит өлім жазасына кесіліп, үкімді орындау сегіз рет белгіленген. Алайда әр жолы жазаны орындау кейінге шегерілген. 1954 жылы өлім жазасы өмір бойы бас бостандығынан айыру жазасына ауыстырылды.
Сот үкімінен кейін де оның кінәлі екеніне қатысты күмәндар болған. Іс негізінен жанама дәлелдерге сүйенген. Кейін басқа бір ер адам шабуылға өзі сыбайлас болғанын мәлімдеген. Тергеушілердің бірі де Смиттің қылмыс орнында болғанына сенімді емес екенін айтқан. Алайда тұтқын істі қайта қаратуға қол жеткізе алмады.
Ондаған жыл түрмеде отырған Смит бірнеше рет бостандыққа шыққан. 1967 жылы түрмеден қашып, 12 күннен кейін ұсталған. Кейін шартты түрде мерзімінен бұрын босатылғанымен, оның талаптарын бұзғаны үшін қайтадан түрмеге қамалған.
Ол өмірінің соңғы жылдарын мемлекеттік органдардың бақылауындағы қарттар үйінде өткізді.