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Әлем

Балықшы теңізден жүздеген мың долларға бағаланатын "қазына" тауып алды

балықша қазына тауып алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.08.2026 14:26 Сурет: magnific
Мальдив аралдарының Унгоофаару аралының тұрғыны теңізден салмағы 9 келі болатын сирек кездесетін амбра бөлігін тауып алды. Оның құны жүздеген мың доллардан асуы мүмкін, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы жергілікті The Edition басылымы жазды. Ер адам шағын қайықпен теңізде жүзіп бара жатып, суда ерекше бір кесекті байқап қалған. Оны судан алып шыққан кезде, салмағы шамамен 9 келі екенін анықтаған.

Амбраның түпнұсқалығын растау үшін ол Шри-Ланкаға сараптамаға жіберілген. Мұндай көлемдегі заттың құны жүздеген мың долларды құрайды.

"Мальдив аралдарында бұған дейін де осындай олжаларға кездейсоқ тап болған адамдардың байып кеткен жағдайлары болған", – делінген хабарламада.

Айта кетейік, амбра - кашалоттардың асқазан-ішек жолында түзілетін, парфюмерияда қолданылатын бағалы зат.

Сапасы жоғары амбраның бір келісі үшін сатып алушылар 40 мың долларға дейін (шамамен 18 млн теңге) төлеуге дайын.

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Гүлай Ашекова
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