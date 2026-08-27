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Әлем

Ресейдегі әйел миллиардерлердің саны күрт азайды

Татьяна Ким , сурет - Zakon.kz жаңалық 27.08.2026 09:56 Сурет: Telegram/Татьяна Ким
Бір жыл ішінде байлығы 1 млрд доллардан асатын ресейлік әйелдердің саны екі есе қысқарды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Forbes жариялаған Ресейдегі ең бай әйелдердің жаңа рейтингі көрсетіп отыр. Сонымен қатар тізімге енген әйелдердің жиынтық байлығы 6,8 млрд долларға азайған.

Рейтингте бесінші рет Wildberries компаниясының негізін қалаушы Татьяна Ким көш бастады. Алайда оның да байлығы айтарлықтай төмендеп, 4,7 млрд долларға дейін түскен. Бұл өткен жылғы бағалаудан шамамен бір жарым есе аз.

Forbes рейтингінің тағы бір ерекшелігі – биыл тізімге алғаш рет жаңа қатысушы енбеген.

Бұған дейін Қазақстантұрғындарының шетелге ақша аударуды жалғастырып жатқаны хабарланған болатын. Мәселен, маусым айында Ресейге 100,52 мың ақша аударымы жіберілген. Бұл жалпы аударымдардың 62,7 пайызын құрады.

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Гүлай Ашекова
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