626 млрд теңгенің қазынасы: 400 жыл бұрын суға кеткен кеме табылды
Бұл туралы Daily Star жазды. Басылымның мәліметінше, кеме Англия мен Шотландия королі І Карлға тиесілі болған. 1633 жылы монарх Шотландияның билеушісі ретінде тәж киюі керек болған кезде паром аударылып, Ферт-оф-Форт шығанағына батып кеткен. Оқиға І Карл басқа кемеде жүзіп бара жатқан кезде оның көз алдында болған.
"Берекелі Бернтайленд" деп аталған кеменің бортында монархтың жеке заттары, өнер туындылары және 280 адамға арналған алып ыдыс-аяқ жиынтығы болған. Ал алтын мен күмістің жалпы салмағы шамамен бес тоннаға жеткен.
Тарихи Burntisland Heritage Trust ұйымы кемені 30 жылдан астам уақыт бойы іздеген. Тамыз айының соңында ұйым өкілдері іздеу жұмыстарының нәтижесінде маңызды жаңалық ашылғанын мәлімдеді.
Шотландияның Бернтайленд қаласынан 1,5 шақырымдай жерде кеменің апатқа ұшыраған жері анықталған. Сканерлеу жұмыстары арқылы кеме қалдықтары лай қабатының астынан табылған.
Зерттеушілер ағаштың бір бөлігін де судан алып шыққан. Ол корольдік кеменің бөлігі болуы мүмкін. Дегенмен Burntisland Heritage Trust өкілдері табылған нысанға әзірге сақтықпен қарап отыр. Олардың айтуынша, бұл басқа кеме болуы да мүмкін.
Қазіргі бағалаулар бойынша, "Берекелі Бернтайленд" кемесінің жүгі шамамен 30 млн фунт стерлингке (18,8 млрд теңге) бағаланады. Алайда бұл тек алтын мен күмістің салмағына қатысты есеп. Егер кемеде болған І Карлдың жеке заттары жақсы сақталған болса, қазынаның жалпы құны 1 млрд фунт стерлингке (626 млрд теңге) дейін жетуі мүмкін.