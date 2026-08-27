Гималайдағы мұздық опырылып, Непалда жойқын су тасқыны болды: 160-тан астам адам қаза тапты
The Guardian басылымының мәліметінше, апатқа мұздықтың ірі көлемде опырылуы себеп болған. Таңертең Гималайдағы мұздықтың алып бөлігі бөлініп, ел астанасы Катмандудан шамамен 60 шақырым солтүстікте орналасқан Лангтанг ұлттық паркіндегі аңғарға құлаған. Бұл Непал мен Тибет шекарасына жақын аумақта болған.
THIS IS HOW NEPAL FLOODS BEGAN!!!— Abhinav Chandel (@ABHIandNOW) August 26, 2026
The video features people of Sale village (in Gyirong county) looking across the border at the glacial collapse of Langtang Lirung peak, and the drop was so massive it caused an earthquake, the massive water barrage in Lhende Khola stream and… pic.twitter.com/RVEJP781u2
Мұздықтың опырылуы жер сілкінісін туғызды. Алғашқыда оның магнитудасы 4,4 деп хабарланған. Кейін АҚШ Геологиялық қызметі жерасты дүмпуіне мұз бен мұздық жыныстарының опырылуы себеп болғанын анықтап, магнитудасын 5,2 деп бағалады.
Ground level footage shows people running for their lives as a sudden flash flood tears through the Nepal–Tibet region pic.twitter.com/kTY1bg2HJJ— Surajit (@surajit_ghosh2) August 26, 2026
Опырылған мұздық салдарынан су, лай, тас пен мұздың үлкен массасы екпінмен ағып, Лхенде-Кхола, Бхоте-Коши және Тришули өзендерінің ағысына қосылған. Соның салдарынан Непалдың солтүстігіндегі қалаларды, соның ішінде альпинистер мен қажылар арасында танымал туристік аймақтарды жойқын су тасқыны басты.
If Nature's wrath had a face ..#nepaltragedy #Nepal #NepalFloodNews pic.twitter.com/Q8JFWPkSbz— Zeeshan Ahmad (@shaansitive) August 27, 2026
Әлеуметтік желілерде Непал мен Тибетті жалғайтын Гиронг шекара бекетінен түсірілген қорқынышты кадрлар тарады. Видеода лай тасқыны ғимараттарды қиратып, автобустарды ағызып әкеткені көрінеді.
Непалда үйлер мен жолдар санаулы секунд ішінде су астында қалған. Трисули-Базар, Сябрубеси, Бетравати, Шантибазар, Майлунг, Саллетар және Қытай шекарасына жақын Тимуре елді мекендері зардап шекті.
If Nature's wrath had a face ..#nepaltragedy #Nepal #NepalFloodNews pic.twitter.com/Q8JFWPkSbz— Zeeshan Ahmad (@shaansitive) August 27, 2026
Сел Расувагадхи шекара бекеті аумағындағы инфрақұрылымды толығымен жойған. Қытайдың Тибет аймағында да лай мен су тасқыны Гьиронг (Джилун) қаласы мен маңызды шекара бекетін басып қалған.
吉隆口岸被泥石流冲走 pic.twitter.com/BRj6yNw2I4— 浩然正气 (@yangaibo1980) August 27, 2026
Су тасқыны салдарынан кемінде 165 адам қаза тапты. Алайда құрбандар саны әлі де өсуі мүмкін. Себебі Непал мен Қытай аумағында кемінде 1384 адам хабар-ошарсыз кеткен.
🔴 100+ people reported dead— Anu India (@AnuIndiaX) August 27, 2026
🔴 More than 1,000 people missing
🔴 Around 42 km of roads washed away with several bridges destroyed
🔴 According to Chinese media, 3 people have died and 265 are missing in Tibet’s Gyirong area
🔴 Contact lost with 400+ people travelling for the… pic.twitter.com/l5qtXrpYYc
Непалда 826 адам із-түзсіз жоғалған. Олардың кемінде 300-і – шетел азаматтары. Арасында кемінде 47 АҚШ азаматы мен 24 Канада азаматы бар. Алдын ала мәлімет бойынша, Непалда болған тоғыз ресейлік турист те жақындарымен байланысқа шықпаған.
Chequen esta recopilación sobre el desastre en Nepal.— Arturo Villegas (@ArturoVill7) August 26, 2026
Las imágenes son dignas de una película de terror.
Increíble… pic.twitter.com/kMnYbKUwVx
Қытай жағында кемінде 558 адам хабар-ошарсыз кеткен. Үш адамның қаза тапқаны расталды.
Жергілікті биліктің мәліметінше, жауын-шашын мен қою лай құтқару жұмыстарын қиындатып жатыр. Селдің күші соншалық, ғимараттармен қатар пілдерді де ағызып әкеткен.
Unos elefantes sobrevivieron la inundacion de nepal y llegaron flotando hasta la represa del río karnali (la india) pic.twitter.com/Ek0vEjbGER— ElBuni (@therealbuni) August 26, 2026
Желіде Непалдан қатты ағыс алып кеткен бес пілді Үндістанда құтқару сәттері де тарады. Ал басқа кадрларда пілдің су тасқыны кезінде адамды құтқарып қалғаны көрсетілген.
Гималай тау жотасы Оңтүстік Азияның бірнеше елінің аумағын алып жатыр. Мұнда әлемдегі ең биік шыңдар мен әлі де сақталған көптеген мұздықтар орналасқан.
when the creator gives you a hand #nepal pic.twitter.com/uKvVrudaPd— UFO CASE ALIEN (@multistagecorre) August 27, 2026
Катмандудағы зерттеушілер 2026 жылдың басында Гиндукуш-Гималай аймағындағы мұздықтардың бұрынғыдан жылдамырақ еріп жатқанын анықтаған. 2000 жылдан бері мұздың жоғалу қарқыны екі есеге артқан.
Бұған дейін 2026 жылғы шілдеде Қытайда жойқын табиғи апат болып, кемінде 17 адам қаза тапқаны және мыңдаған үйдің қирағаны хабарланған болатын.