ЦАХАЛ ХАМАС-тың тағы бір командирінің көзін жойды
ЦАХАЛ мәліметінше, Барим Эдан Александер, Матан Зангаукер және Авера Менгистуды тоннелде жасырын түрде кепілде ұстағандардың арасында бар. Олар Газа секторының оңтүстік бөлігінде болған.
Израиль әскерилері Баримнің соңғы уақытта ЦАХАЛ әскери қызметшілері мен Израиль азаматтарына қарсы шабуылдарды үйлестіргенін, сондай-ақ ХАМАС қызметін қалпына келтіруге тырысқанын айтады. Әскерилердің нұсқасы бойынша, оның әрекеттері атысты тоқтату режимін жүйелі түрде бұзуды танытып отырған.
ЦАХАЛ бұл соққы тікелей қауіпті жою мақсатында жасалғанын мәлімдеді.
Израильдің Оңтүстік қолбасшылығының әскери қызметшілері атысты тоқтату туралы келісімге сәйкес аталған ауданда қалып қалған. Армия өкілдері тікелей қауіптерді жоюға бағытталған әрекеттерді жалғастыра беретінін атап өтті.