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Әлем

Трамп Канадамен арадағы жанжал аясында тағы бір нысанның атауын өзгертті

Трамп Канадамен арадағы жанжал аясында тағы бір нысанның атауын өзгертті, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.08.2026 10:57 Сурет: magnific.com
АҚШ президенті Дональд Трамп Онтарио көлінің америкалық бөлігінің атауын өзгерту туралы өкімге қол қойды. Бұл шешім АҚШ пен Канада арасындағы сауда қатынастарының шиеленісуі аясында қабылданды, деп хабарлайды Zakon.kz.

NBC News мәліметінше, Онтарио көлі екі елдің шекарасында орналасқан. Көлдің Канаданың аумағына тиесілі бөлігіндегі көл табанына құқық Канадаға тиесілі. Алайда су айдынының атауы екі елдің де меншігі болып саналмайды.

"Бұл ресми түрде бекітілді, шешім дереу күшіне енеді", – деді Трамп құжатқа қол қойғаннан кейін.

Канадалық теңіз құқығы бойынша заңгер Марк Айзекстің айтуынша, АҚШ су айдынының өзіне тиесілі бөлігі үшін өз атауын қолдана алады. Алайда Канада үшін бұл көл бұрынғысынша Онтарио көлі болып қала береді.

Бұл жағдай Трамптың Мексика шығанағының атауын өзгерту туралы шешіміне ұқсайды. Сол кезде де АҚШ-тан тыс жерлерде жаңа атауды қолдануға қатысты келіспеушіліктер туындаған болатын.

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Гүлай Ашекова
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