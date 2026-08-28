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Әлем

Непалда көлдің жарылуы жаңа су тасқынына әкелуі мүмкін

Непалда көлдің жарылуы жаңа су тасқынына әкелуі мүмкін, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.08.2026 14:10 Сурет: видеодан
Непалда Бхотекоши өзенінің арнасын бөгеп қалғаннан кейін пайда болған көлге байланысты жаңа су тасқыны қаупі сақталып отыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ratopati басылымы су тасқынын болжау бөлімінің деректеріне сілтеме жасап жазғандай, тиісті ақпарат Непалдың Сыртқы істер министрлігі арқылы Қытайдан келген. Спутниктік түсірілімдер мен алдын ала жүргізілген талдау нәтижесіне сәйкес, бұған дейін су тасқыны болған жерде өзен арнасы бөгеліп, соның салдарынан көл пайда болған.

Мамандардың айтуынша, көлдегі су деңгейі әлі де көтеріліп жатыр және оның жарылып кету қаупі бар. Бхотекоши өзенінің төменгі ағысында орналасқан аудандардың тұрғындарына, сондай-ақ саяхатшылар мен құтқару жұмыстарына қатысып жүрген адамдарға жоғары сақтық танытып, жаңа ескерту жарияланғанға дейін өзен жағасынан және басқа да қауіпті аймақтардан алыс болуға шақырылды.

2026 жылғы 26 тамызда Непалда жойқын су тасқыны болып, салдарынан ауқымды қираулар орын алып, 160-тан астам адам қаза тапты. Апатқа мұздықтың ірі көлемде опырылуы себеп болған. Таңертең Гималайдағы мұздықтың үлкен бөлігі бөлініп, Катмандудан шамамен 60 шақырым солтүстікте, Непал-Тибет таулы шекарасына жақын орналасқан Лангтанг ұлттық саябағындағы аңғар түбіне құлаған.

Табиғи апат кезінде жоғалып кеткендердің арасында Қазақстан азаматы да бар екені белгілі болды.

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Гүлай Ашекова
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Непал мен Тибет шекарасындағы көшкін салдарынан пайда болған көл жағасынан асып, таси бастады. Жаңа су тасқыны қаупіне байланысты құтқарушылар іздестіру жұмыстарын уақытша тоқтатуға мәжбүр болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
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