Непалда көлдің жарылуы жаңа су тасқынына әкелуі мүмкін
Ratopati басылымы су тасқынын болжау бөлімінің деректеріне сілтеме жасап жазғандай, тиісті ақпарат Непалдың Сыртқы істер министрлігі арқылы Қытайдан келген. Спутниктік түсірілімдер мен алдын ала жүргізілген талдау нәтижесіне сәйкес, бұған дейін су тасқыны болған жерде өзен арнасы бөгеліп, соның салдарынан көл пайда болған.
Мамандардың айтуынша, көлдегі су деңгейі әлі де көтеріліп жатыр және оның жарылып кету қаупі бар. Бхотекоши өзенінің төменгі ағысында орналасқан аудандардың тұрғындарына, сондай-ақ саяхатшылар мен құтқару жұмыстарына қатысып жүрген адамдарға жоғары сақтық танытып, жаңа ескерту жарияланғанға дейін өзен жағасынан және басқа да қауіпті аймақтардан алыс болуға шақырылды.
2026 жылғы 26 тамызда Непалда жойқын су тасқыны болып, салдарынан ауқымды қираулар орын алып, 160-тан астам адам қаза тапты. Апатқа мұздықтың ірі көлемде опырылуы себеп болған. Таңертең Гималайдағы мұздықтың үлкен бөлігі бөлініп, Катмандудан шамамен 60 шақырым солтүстікте, Непал-Тибет таулы шекарасына жақын орналасқан Лангтанг ұлттық саябағындағы аңғар түбіне құлаған.
Табиғи апат кезінде жоғалып кеткендердің арасында Қазақстан азаматы да бар екені белгілі болды.