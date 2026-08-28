Таиланд заң бұзған шетелдіктерді депортациялау тәртібін күшейтті
Құжат 27 тамызда үкіметтің ресми басылымында жарияланды.
Жаңа ережелер қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікке қауіп төндіретін шетелдіктерді елден шығару рәсімін жеделдетуге бағытталған.
Депортация туралы шешім Таиландта заңсыз жүрген немесе жұмыс істейтін, тыйым салынған кәсіпкерлік қызметпен айналысатын, жалған мемлекеттік құжаттарды пайдаланатын, сондай-ақ бес жылдан бастап бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған қылмыс жасаған адамдарға қатысты қабылдануы мүмкін.
Сондай-ақ аталған құқық бұзушылықтарды ұйымдастырған, оларға арандатушылық жасаған немесе сыбайлас болған шетел азаматтары да депортациялануы мүмкін.
Егер шетел азаматы сотталып, жазасын өтеп шыққан болса, билік оны түрмеден босатылғаннан кейін бірден елден шығару туралы шешім қабылдай алады. Түзеу мекемелері департаменті мұндай сотталғандар туралы ақпаратты Ішкі істер министрлігіне олардың босатылуына кемінде 15 күн қалғанда беруі тиіс.
Депортациямен қатар шетел азаматына Таиландқа қайта кіруге тыйым салынуы мүмкін. Шешім қабылдау кезінде билік ел заңнамасын, үкімет қаулыларын және адам құқықтары саласындағы халықаралық міндеттемелерді ескеруге тиіс.