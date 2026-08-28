28 тамыздағы сауда-саттықта доллар тағы да қымбаттады
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы тағы 2,1 теңгеге көтеріліп, 464,77 теңгені құрады.
Ресей рублінің бағамы 0,04 теңгеге өсіп, 5,44 теңгеге жетті.
Қытай юанінің бағамы күндізгі сауда-саттықта 0,35 теңгеге қымбаттап, 69,11 теңгені құрады.
Ақша айырбастау орындарында доллар 463,6–465,7 теңгеден, еуро 538–543,4 теңгеден, ал рубль 5,25–5,40 теңгеден сатып алынып, сатылып жатыр.
28 тамызда халықаралық сауда-саттықта мұнайдың негізгі маркалары арзандап жатыр.
Лондондағы ICE биржасында Brent маркалы мұнайдың бағасы 0,46 долларға төмендеп, барреліне 89,24 долларды құрады.
Нью-Йорктегі NYMEX биржасында Light маркалы мұнайдың бір баррелі 0,36 долларға арзандап, 83,17 долларға түсті.
Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 462,3 теңге, еуроны 538,07 теңге, ал рубльді 5,41 теңге деңгейінде белгіледі.
Қазақстандағы ақша айырбастау орындарының 28 тамыздың алғашқы жартысында шетел валюталарын қандай бағамен сатып алып, сатқанын осы жерден көруге болады.