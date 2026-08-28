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Қаржы

28 тамыздағы сауда-саттықта доллар тағы да қымбаттады

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.08.2026 15:55 Фото: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2026 жылғы 28 тамызда сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы тағы 2,1 теңгеге көтеріліп, 464,77 теңгені құрады.

Ресей рублінің бағамы 0,04 теңгеге өсіп, 5,44 теңгеге жетті.

Қытай юанінің бағамы күндізгі сауда-саттықта 0,35 теңгеге қымбаттап, 69,11 теңгені құрады.

Ақша айырбастау орындарында доллар 463,6–465,7 теңгеден, еуро 538–543,4 теңгеден, ал рубль 5,25–5,40 теңгеден сатып алынып, сатылып жатыр.

28 тамызда халықаралық сауда-саттықта мұнайдың негізгі маркалары арзандап жатыр.

Лондондағы ICE биржасында Brent маркалы мұнайдың бағасы 0,46 долларға төмендеп, барреліне 89,24 долларды құрады.

Нью-Йорктегі NYMEX биржасында Light маркалы мұнайдың бір баррелі 0,36 долларға арзандап, 83,17 долларға түсті.

Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 462,3 теңге, еуроны 538,07 теңге, ал рубльді 5,41 теңге деңгейінде белгіледі.

Қазақстандағы ақша айырбастау орындарының 28 тамыздың алғашқы жартысында шетел валюталарын қандай бағамен сатып алып, сатқанын осы жерден көруге болады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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