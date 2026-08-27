27 тамыздағы сауда-саттықта доллар бағамы тағы өсті
Сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы тағы 3,28 теңгеге өсіп, 462,30 теңгені құрады.
Ресей рублінің бағамы 0,05 теңгеге төмендеп, 5,39 теңге болды.
Қытай юанінің бағамы 0,50 теңгеге көтеріліп, 68,75 теңгені құрады.
Қазақстанның ақша айырбастау орындарында доллар 461,6-463,6 теңгеден, еуро 536-541 теңгеден, рубль 5,19-5,33 теңгеден сатып алынып, сатылып жатыр.
27 тамызда халықаралық сауда-саттықта негізгі маркалы мұнай бағасы төмендеді.
ICE Futures электрондық сауда-саттығында Brent маркалы мұнайдың қараша айына арналған фьючерстері 0,62%-ға арзандап, барреліне 86,40 доллар болды.
NYMEX электрондық сауда-саттығында WTI маркалы мұнайдың қазан айына арналған фьючерстері 0,73%-ға төмендеп, барреліне 81,63 долларды құрады.
Бүгін таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 458,87 теңге, еуроны 535,09 теңге, рубльді 5,42 теңге деңгейінде белгіледі.
27 тамызда күннің бірінші жартысында Қазақстандағы ақша айырбастау орындарында шетел валюталарының қандай бағамен сатып алынып, сатылғанын осы жерден көруге болады.