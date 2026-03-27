27 наурыздағы сауда-саттықта доллар бағамы сәл өсті
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 482,53 теңгені құрап, 0,63 теңгеге өсті.
Ресей рублінің бағамы 5,92 теңгеге дейін көтерілді (+0,05).
Қытай юанінің бағамы күндізгі саудада 69,72 теңгені құрап, 0,09 теңгеге төмендеді.
Айырбас пункттерінде доллар 482,6–484,7 теңге аралығында сатып алынып/сатылуда, еуро – 555,2–560,4 теңге, рубль – 5,83–5,99 теңге аралығында.
27 наурызда әлемдік мұнай бағасы да өсім көрсетті. ICE Futures электронды саудасында Brent маркалы мұнайдың маусым айына арналған фьючерстері 1,71%-ға қымбаттап, барреліне 103,63 долларды құрады.
Ал NYMEX алаңында WTI маркалы мұнайдың мамыр айына арналған фьючерстері 1,67%-ға өсіп, барреліне 96,06 доллар болды.
Айта кетейік, таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 481,83 теңге, еуроны – 556,8 теңге, рубльді – 5,85 теңге деңгейінде белгілеген болатын.