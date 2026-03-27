Қаржы

27 наурыздағы сауда-саттықта доллар бағамы сәл өсті

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.03.2026 15:42 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 27 наурызда сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 482,53 теңгені құрап, 0,63 теңгеге өсті.

Ресей рублінің бағамы 5,92 теңгеге дейін көтерілді (+0,05).

Қытай юанінің бағамы күндізгі саудада 69,72 теңгені құрап, 0,09 теңгеге төмендеді.

Айырбас пункттерінде доллар 482,6–484,7 теңге аралығында сатып алынып/сатылуда, еуро – 555,2–560,4 теңге, рубль – 5,83–5,99 теңге аралығында.

27 наурызда әлемдік мұнай бағасы да өсім көрсетті. ICE Futures электронды саудасында Brent маркалы мұнайдың маусым айына арналған фьючерстері 1,71%-ға қымбаттап, барреліне 103,63 долларды құрады.

Ал NYMEX алаңында WTI маркалы мұнайдың мамыр айына арналған фьючерстері 1,67%-ға өсіп, барреліне 96,06 доллар болды.

Айта кетейік, таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 481,83 теңге, еуроны – 556,8 теңге, рубльді – 5,85 теңге деңгейінде белгілеген болатын.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
