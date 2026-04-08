#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
460.37
531.87
5.82
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
460.37
531.87
5.82
Қаржы

8 сәуірдегі саудада доллар бағамы күрт өсті

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.04.2026 15:57 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 8 сәуірде сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 475,31 теңгені құрап, бірден 12,32 теңгеге өсті.

Ресей рублінің бағамы 6,06 теңгеге дейін көтерілді (+0,21).

Қытай юанінің бағамы күндізгі саудада 69,49 теңгені құрады (+0,93).

Айырбастау пункттерінде:

  • доллар 476,6–479,5 теңге аралығында;
  • еуро 554–559,7 теңге аралығында;
  • рубль 5,97–6,12 теңге аралығында сатып алынып, сатылды.

Сонымен қатар, 8 сәуірде әлемдік мұнай бағасы күрт төмендеді.

Brent маркалы мұнайдың маусым айына арналған фьючерстері ICE Futures саудасында 12,65%-ға арзандап, барреліне 95,45 доллар болды.

WTI маркалы мұнайдың мамыр айына арналған фьючерстері NYMEX биржасында 14,48%-ға төмендеп, барреліне 96,59 долларды құрады.

Айта кетейік, таңертең Қазақстан Ұлттық банкі доллар бағамын 460,37 теңге, еуроны – 531,87 теңге, рубльді – 5,82 теңге деңгейінде белгілеген болатын.

8 сәуірдің бірінші жартысындағы айырбастау пункттеріндегі бағамдар туралы ақпаратты арнайы материалдан көруге болады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Депутат: Көпқабатты үйлердегі ортақ есептегіш құралдарға қатысты жағдай әлі де күрделі
17:23, Бүгін
Депутат: Көпқабатты үйлердегі ортақ есептегіш құралдарға қатысты жағдай әлі де күрделі
8 сәуірдегі саудада доллар аздап төмендеді
16:02, 08 сәуір 2025
8 сәуірдегі саудада доллар аздап төмендеді
2 сәуірдегі саудада доллар бағамы төмендеуін жалғастырды
15:42, 02 сәуір 2026
2 сәуірдегі саудада доллар бағамы төмендеуін жалғастырды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Экс-тренер "Барыса" назвал главных претендентов на Кубок Гагарина - 2026
19:18, Бүгін
Экс-тренер "Барыса" назвал главных претендентов на Кубок Гагарина - 2026
Один из самых перспективных борцов Казахстана завоевал медаль на дебютном ЧА среди взрослых
19:09, Бүгін
Один из самых перспективных борцов Казахстана завоевал медаль на дебютном ЧА среди взрослых
Драмой обернулась схватка казахстанского борца за "бронзу" чемпионата Азии в Бишкеке
18:38, Бүгін
Драмой обернулась схватка казахстанского борца за "бронзу" чемпионата Азии в Бишкеке
Громкой сенсацией завершился финал Казахстан - Иран на чемпионате Азии по борьбе
18:20, Бүгін
Громкой сенсацией завершился финал Казахстан - Иран на чемпионате Азии по борьбе
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: