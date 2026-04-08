8 сәуірдегі саудада доллар бағамы күрт өсті
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 475,31 теңгені құрап, бірден 12,32 теңгеге өсті.
Ресей рублінің бағамы 6,06 теңгеге дейін көтерілді (+0,21).
Қытай юанінің бағамы күндізгі саудада 69,49 теңгені құрады (+0,93).
Айырбастау пункттерінде:
- доллар 476,6–479,5 теңге аралығында;
- еуро 554–559,7 теңге аралығында;
- рубль 5,97–6,12 теңге аралығында сатып алынып, сатылды.
Сонымен қатар, 8 сәуірде әлемдік мұнай бағасы күрт төмендеді.
Brent маркалы мұнайдың маусым айына арналған фьючерстері ICE Futures саудасында 12,65%-ға арзандап, барреліне 95,45 доллар болды.
WTI маркалы мұнайдың мамыр айына арналған фьючерстері NYMEX биржасында 14,48%-ға төмендеп, барреліне 96,59 долларды құрады.
Айта кетейік, таңертең Қазақстан Ұлттық банкі доллар бағамын 460,37 теңге, еуроны – 531,87 теңге, рубльді – 5,82 теңге деңгейінде белгілеген болатын.
