9 сәуірдегі саудада доллар бағамы тағы өсті
Сауда нәтижесі бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 479,82 теңгені құрап, 4,19 теңгеге өсті.
Ресей рублінің бағамы 6,14 теңгеге (+0,08) дейін көтерілді.
Қытай юанінің бағамы 70,31 теңгені (+0,82) құрады.
Айырбастау пункттерінде доллар 477–479,8 теңге аралығында сатып алынып/сатылуда, еуро – 556,9–562,8 теңге, рубль – 6,05–6,19 теңге аралығында.
Сондай-ақ, 9 сәуірде әлемдік мұнай бағасы өсті.
Мәселен, маусым айында жеткізілетін Brent маркалы мұнай фьючерстерінің бағасы шамамен 4%-ға өсіп, бір баррель үшін 98,53 долларға жетті.
Ал мамыр айында жеткізілетін WTI маркалы мұнай фьючерстері 3,62%-ға қымбаттап, 97,83 долларды құрады.
Айта кетейік, осы күні таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 475,31 теңге, еуро – 555,54 теңге, рубль – 6,05 теңге деңгейінде белгіледі.
