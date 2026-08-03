3 тамыздағы сауда-саттықта доллар бағамы өсті
Сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 1,57 теңгеге өсіп, 475,38 теңгені құрады.
Ресей рублінің бағамы сәл төмендеп, 5,93 теңге болды (-0,03).
Күндізгі сауда-саттықта Қытай юанінің бағамы 70,23 теңгені құрады.
Ақша айырбастау орындарында доллар 473,2-475,2 теңгеден, еуро 541,6-546,7 теңгеден, рубль 5,6-5,74 теңгеден сатып алынып, сатылып жатыр.
3 тамыздағы сауда-саттықта мұнайдың әлемдік бағасы төмендеп жатыр.
ICE Futures электрондық сауда-саттығында Brent маркалы мұнайдың қазан айындағы фьючерстерінің құны 4,64%-ға арзандап, барреліне 83,85 доллар болды.
NYMEX электрондық сауда-саттығында WTI маркалы мұнайдың қыркүйектегі фьючерстері 5,81%-ға төмендеп, барреліне 79,75 долларды құрады.
Бүгін таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 473,59 теңге, еуроны 544,68 теңге, рубльді 5,94 теңге деңгейінде белгіледі.
Қазақстандағы ақша айырбастау орындарында 3 тамызда күннің бірінші жартысында шетел валютасы қандай бағамен сатып алынып, сатылғанын мына жерден көруге болады.