#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+35°
$
473.59
544.68
5.94
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+35°
$
473.59
544.68
5.94
Қаржы

3 тамыздағы сауда-саттықта доллар бағамы өсті

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.08.2026 16:32 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2026 жылғы 3 тамызда сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 1,57 теңгеге өсіп, 475,38 теңгені құрады.

Ресей рублінің бағамы сәл төмендеп, 5,93 теңге болды (-0,03).

Күндізгі сауда-саттықта Қытай юанінің бағамы 70,23 теңгені құрады.

Ақша айырбастау орындарында доллар 473,2-475,2 теңгеден, еуро 541,6-546,7 теңгеден, рубль 5,6-5,74 теңгеден сатып алынып, сатылып жатыр.

3 тамыздағы сауда-саттықта мұнайдың әлемдік бағасы төмендеп жатыр.

ICE Futures электрондық сауда-саттығында Brent маркалы мұнайдың қазан айындағы фьючерстерінің құны 4,64%-ға арзандап, барреліне 83,85 доллар болды.

NYMEX электрондық сауда-саттығында WTI маркалы мұнайдың қыркүйектегі фьючерстері 5,81%-ға төмендеп, барреліне 79,75 долларды құрады.

Бүгін таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 473,59 теңге, еуроны 544,68 теңге, рубльді 5,94 теңге деңгейінде белгіледі.

Қазақстандағы ақша айырбастау орындарында 3 тамызда күннің бірінші жартысында шетел валютасы қандай бағамен сатып алынып, сатылғанын мына жерден көруге болады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют
16:11, 27 тамыз 2025
27 тамыздағы сауда-саттықта доллар бағамы өсті
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
15:42, 27 наурыз 2026
27 наурыздағы сауда-саттықта доллар бағамы сәл өсті
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
16:00, 20 тамыз 2025
20 тамыздағы сауда-саттықта доллар бағамы тағы да төмендеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанский боец Мажит Сардаров дисквалифицирован на четыре года за допинг
17:02, Бүгін
Казахстанский боец Мажит Сардаров дисквалифицирован на четыре года за допинг
Алматы примет исторический чемпионат мира по шахматам
16:43, Бүгін
Алматы примет исторический чемпионат мира по шахматам
С кем может сыграть &quot;Кайрат&quot; в еврокубках, если уступит &quot;Левски&quot; в Лиге чемпионов
16:25, Бүгін
С кем может сыграть "Кайрат" в еврокубках, если уступит "Левски" в Лиге чемпионов
Экс-тренер сборной РК болгарин Стоилов дал прогноз на исход матча &quot;Левски&quot; – &quot;Кайрат&quot;
16:13, Бүгін
Экс-тренер сборной РК болгарин Стоилов дал прогноз на исход матча "Левски" – "Кайрат"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: