Қазақстан оқушылары смартфонды қашан пайдалана алады
Сурет: pexels
Оқу-ағарту министрінің бірінші вице-министрі Шынар Ақпарова 2026 жылғы 28 тамызда ӨКҚ брифингінде Қазақстан мектептерінде смартфон қолдану тәртібін түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Журналистер мектептерде телефондарды сақтаудың бірыңғай жүйесі неге енгізілмегенін, сейфтер не себепті орнатылмағанын және оқушылардың телефондары үшін мұғалімдер материалдық жауапкершілікке тартыла ма деген сұрақ қойды.
"Биыл ұялы байланыс құрылғыларын пайдалану мәселелері Оқу-ағарту министрлігінің құзыретіне берілді. Тиісті ережелер әзірленіп, қазір келісу рәсімінен өтіп жатыр. Ережеге сәйкес, оқушылар сабақ кезінде ұялы телефондарды пайдаланбауы керек. Ал үзіліс кезінде телефон қолдануға рұқсат етіледі. Сонымен қатар педагогтің күнтізбелік-тақырыптық жоспарында қарастырылған жағдайда, телефонды сабақ барысында пайдалануға болады", – деп түсіндірді Шынар Ақпарова.
Оның айтуынша, Оқу-ағарту министрлігі мектептерде сейфтерді міндетті түрде орнату туралы талап енгізбейді.
"Телефон оқушының өзінде қалуы мүмкін. Мысалы, оны сөндіріп, сөмкеде сақтауға болады. Сондай-ақ мектеп ата-аналарға қажет болған жағдайда баласымен байланыса алатын бірыңғай байланыс нөмірін ұсынуы тиіс. Бұл талап та ережеде қарастырылған", – деді вице-министр.
Шынар Ақпарова мұғалімдердің оқушылардың телефондары үшін автоматты түрде материалдық жауапкершілікке тартылмайтынын атап өтті.
"Егер телефон жоғалып кетсе, мұғалім оның құнын автоматты түрде өтеуге міндеттелмейді. Алдымен телефонның қашан және қандай жағдайда жоғалғанын анықтау, сондай-ақ оған кімнің кінәлі екенін белгілеу қажет. Осыдан кейін тиісті шаралар қабылданады", – деді ол.
Осылайша, жаңа ережеге сәйкес, оқушылар үзіліс кезінде смартфондарын пайдалана алады. Сабақ барысында телефон қолдануға тек педагогтің оқу жоспарында қарастырылған жағдайда рұқсат беріледі.
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