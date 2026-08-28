#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
462.3
538.07
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
462.3
538.07
5.41
Қоғам

Мектепке макияжбен келуге бола ма: министрлік жауап берді

Школьник, школьники, ученик, ученики, ученики средних классов, школа, школы, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.08.2026 16:52 Фото: Zakon.kz
Оқу-ағарту бірінші вице-министрі Шынар Ақпарова 2026 жылғы 28 тамызда Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте еліміздің мектептерінде қандай әрекеттерге жол берілмейтінін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Журналистер оқушы қыздарға сабаққа боянған күйде келуге тыйым салынады деген ақпараттың қаншалықты рас екенін сұрады.

"Сабаққа боянған күйде келуге қатысты Оқу-ағарту министрлігінің бұйрығында нақты тыйым жоқ. Алайда білім беру ұйымдарында бірыңғай тәсілді қамтамасыз ету үшін мектептердің үлгілік ішкі тәртіп қағидалары мен жарғылары бар екенін атап өткім келеді. Балалардың кішкентай кезінен косметика қолдануы, ең алдымен, денсаулығына зиян екенін түсінеміз. Сондықтан мектептер өздерінің ішкі тәртібінде ата-аналардың балаларын мектепке бояусыз жіберуін қамтамасыз ету талабын белгілей алады", – деп түсіндірді Шынар Ақпарова.

Сонымен қатар ол мектептерде жарақат келтіруі мүмкін бөлшектері бар аксессуарларды тағуға жол берілмейтінін атап өтті. Оның айтуынша, мұндай тыйым министрліктің бұйрығында тікелей көрсетілген.

Бұған дейін Шынар Ақпарова 1 қыркүйектен бастап қазақстандық оқушыларды қандай жаңашылдықтар күтіп тұрғанын айтқан еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстан оқушылары смартфонды қашан пайдалана алады
16:59, Бүгін
Қазақстан оқушылары смартфонды қашан пайдалана алады
Школьники, ученики, 25 мая, школьная линейка, последний звонок, колокольчики
17:30, 17 тамыз 2026
Хиджабпен мектепке келуге бола ма: Оқу-ағарту министрлігі түсіндірді
Первоклассники, первый класс, школьники, ученики младших классов, начальные классы, школа, 1 сентября, первое сентября, школьная линейка, День знаний, первый звонок
16:48, Бүгін
Гүл мен сыйлыққа тыйым салынды: Қазақстанда жаңа оқу жылы қалай басталады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Кирилл Ляпунов перед товарищеским матчем
18:41, Бүгін
"Барыс" по буллитам уступил клубу ВХЛ на турнире в Санкт-Петербурге
Ислам Махачев перед боем в UFC
18:23, Бүгін
Волкановски ответил на предложение Махачева приехать в Дагестан
Медведев назвал своего фаворита на US Open-2026
17:50, Бүгін
Медведев назвал своего фаворита на US Open-2026
Дмитрий Бивол
17:40, Бүгін
Стала известна потенциальная дата боя Дмитрия Бивола и Каллума Смита за пояс WBO
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: