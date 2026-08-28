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Қоғам

Гүл мен сыйлыққа тыйым салынды: Қазақстанда жаңа оқу жылы қалай басталады

Первоклассники, первый класс, школьники, ученики младших классов, начальные классы, школа, 1 сентября, первое сентября, школьная линейка, День знаний, первый звонок, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.08.2026 16:48 Фото: Zakon.kz
Оқу-ағарту бірінші вице-министрі Шынар Ақпарова 2026 жылғы 28 тамызда Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте еліміздің мектептерінде жаңа оқу жылының басталуы қалай атап өтілетінін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Шынар Ақпарованың айтуынша, 1 қыркүйекте мектептерде бірыңғай сынып сағаттары, ал колледждерде кураторлық сағаттар өткізіледі.

"Олар барлық білім беру ұйымында ұйымдастырылады. Әр сыныпта сынып сағаты өтеді. Оның ұзақтығы шамамен 45 минут болады", – деп түсіндірді ол.

Сондай-ақ бірінші вице-министр мұғалімдерге қандай сомаға гүл шоғын сыйлауға болатыны туралы сұраққа жауап берді.

"Баяндамамда айтқанымдай, біз жергілікті атқарушы органдарға тиісті хаттар жолдадық. Мектеп қабырғасында мұғалімдерге гүл сыйлауға немесе қандай да бір сыйлық сатып алуға жол берілмейді. Біз мұны арнайы атап көрсеттік. Бұған ешқандай қажеттілік жоқ", – деді Шынар Ақпарова.

Бұған дейін Шынар Ақпарова мектеп оқушысы қыздардың сабаққа боянған күйде келуіне тыйым салынуы мүмкін бе деген сұраққа жауап берген еді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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