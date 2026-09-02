Брижит Макронның 42 жастағы қызы өзінен 20 жас кіші студентпен қарым-қатынас құрды
Daily Mail басылымының мәліметінше, 42 жастағы Тифен Озьер Instagram желісінде 22 жастағы бизнес-мектеп студенті Антуан Лекомтпен бірге Амстердамға романтикалық сапарға барған видеосын жариялаған.
Болжам бойынша, жұп жазда Францияның солтүстік-батыс жағалауындағы сәнді теңіз курорты Ле-Тукеде танысқан. Антуан Лекомт онда кайтсерфинг бойынша нұсқаушы болып жұмыс істеген. Курорттағы жеңіл флирт көп ұзамай байыпты қарым-қатынасқа ұласқан.
Тифен жаңа сүйіктісін балалары – 12 жастағы Элиза мен 10 жастағы Орельмен де таныстырған. Брижит Макрон бұл жағдайды сабырлы қабылдап, қызының бақытты болғанына қуанышты екенін білдірген.
Алайда батыстық БАҚ-тың назарын олардың қарым-қатынасының Брижит Макрон мен Эмманюэль Макронның махаббат хикаясына ұқсастығы аударды. 73 жастағы Брижит пен 48 жастағы Эмманюэльдің жас айырмашылығы 25 жыл.
Белгілі болғандай, Брижит болашақ жары Эмманюэльмен ол мектепте оқып жүрген кезінде танысқан, ал Брижит оған сабақ берген. Жұп 2007 жылы ресми түрде некеге тұрған.
Еске салайық, 2026 жылғы маусымда Брижит Макрон баспасөз назарын өзіне аударған еді. Ол көпшілік алдына жұмбақ бейтаныс ер адаммен шыққан.