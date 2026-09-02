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Әлем

Екі чемоданға 40 келі нефрит салып, Дубайға ұшпақ болған шетелдік ұсталды

Нефрит тасымалдаған жолаушы ұсталды , сурет - Zakon.kz жаңалық 02.09.2026 13:05 Сурет: РФ ФКҚ
Ресейде кеден қызметкерлері минералдарды ірі көлемде заңсыз әкетудің жолын кесті. Новосібірдегі Толмачево әуежайында 23 жастағы шетелдік азамат ұсталды. Ол Дубайға шамамен 40 келі өңделмеген нефрит алып кетпек болған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 1 қыркүйекте Ресей Федералдық кеден қызметінің баспасөз қызметі мәлімдеді.

Ведомствоның мәліметінше, ер адам рейске "жасыл дәліз" арқылы өтпек болған. Осылайша ол міндетті түрде декларациялануы тиіс тауарлары жоқ екенін мәлімдеген.

Алайда багажды сканерлеу кезінде инспекторлар күдікті заттарды байқаған.

"Оның екі чемоданын рентгендік тексеру кезінде инспектор түрлі түсті 29 минерал тасты анықтады. Ер адам оларды кеңседегі аквариум үшін алып бара жатқанын және тасымалдау ережелерін білмегенін айтты", – делінген хабарламада.

Сараптама нәтижесінде тәркіленген үлгілердің өңделмеген нефрит екені расталды. Еуразиялық экономикалық одақ (ЕАЭО) заңнамасына сәйкес, бұл минерал тасымалдауға арнайы рұқсат талап етілетін шикізат санатына жатады.

Жеке тұлғалардың нефритті жеке пайдалануға арналған тауар ретінде көрсету арқылы елден алып шығуына қатаң тыйым салынған.

Шетелдік азаматқа қатысты РФ Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 16.3-бабы ("Тыйымдар мен шектеулерді сақтамау") бойынша әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс қозғалды.

Енді құқық бұзушыға айыппұл салынып, бағалы тастың барлық партиясы толық тәркіленуі мүмкін.

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Гүлай Ашекова
Журналист
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