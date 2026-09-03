#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
455.4
526.99
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
455.4
526.99
5.25
Әлем

Путин жолбарыспен кездескенін айтып берді

Путин жолбарсыпен кездескенін айтты , сурет - Zakon.kz жаңалық 03.09.2026 14:29 Сурет: pixabay
Ресей президенті Владимир Путин Қиыр Шығыста орман ішінде көлікпен келе жатып, жолбарысқа кезіккенін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ол бұл оқиғаны Владивостокта өткен XI Шығыс экономикалық форумының (ШЭФ-2026) пленарлық отырысында айтып берді.

"Жақында осында болдым, губернаторға рақмет, бірнеше күнге осы жерге келуді ұйымдастырды. Білесіздер ме, мұны сіздермен бөліспей тұра алмаймын. Көлікпен орман ішінен келе жатқанбыз. Бір кезде жолбарыс шығып, көліктің дәл алдында жүріп алды. Құйрығын бұлғаңдатып келеді, ешқайда кетпейді", – деді Путин.

Ол жолбарысты тайганың қожайыны деп атады. Ресей президентінің айтуынша, экологиялық жағдайдың жақсаруы мен табиғатты сақтау – Қиыр Шығыс үшін маңызды міндеттердің бірі. Бұл ақпаратты "Пятый канал" телеарнасы жариялады.

Сонымен қатар Ресейдің Қазақстанға жолбарыстар бергені белгілі. 2026 жылдың мамыр айында Қазақстанға жабайы табиғаттан ұсталған төрт амур жолбарысы жеткізілді: олардың екеуі – ересек, екеуі – жолбарыстың күшігі.

Жануарлар Қазақстанға келгеннен кейін "Іле-Балқаш" мемлекеттік табиғи резерватының арнайы салынған бейімдеу қоршауларына орналастырылды.

Маусым айында Қазақстандағы жаңа мекендеушілерге қандай есімдер берілгені белгілі болды. Ал тамыз айында Үміт атты ұрғашы жолбарыс табиғи ортаға жіберілді.

Ал 1 қыркүйекте "Амур жолбарысы" орталығының бас директоры Сергей Арамилев Қазақстанда жолбарыс санын көбейту жоспарымен бөліскен болатын. Бұл туралы мына сілтемеден оқи аласыздар.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Қазақстанда сирек кездесетін құндызшөп қайтадан гүлдеді
15:17, Бүгін
Ерекше табиғи құбылыс: Қазақстанда көктемде шығатын өсімдік күзде гүлдеді
Путин Қазақстанға мемлекеттік сапармен келді
19:28, 27 мамыр 2026
Путин Қазақстанға мемлекеттік сапармен келді
Ресей, Ресей президентін сайлау
17:57, 08 желтоқсан 2023
Путин сайлауға қайта түсетінін мәлімдеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ISU
18:22, Бүгін
Казахстанка Сосновская стала 18-й в короткой программе на Гран-при ISU в Бангкоке
Ислам Махачев
17:57, Бүгін
"Нужен полноценный двухмесячный лагерь": тренер Махачева назвал условия возвращения Ислама
Достон Раджабов
17:35, Бүгін
Узбекский легкоатлет Достон Раджабов нарушил антидопинговые правила
Андрей Аршавин
17:27, Бүгін
Андрей Аршавин вошёл в тренерский штаб сборной России по медиафутболу
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: