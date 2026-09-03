Путин жолбарыспен кездескенін айтып берді
Ол бұл оқиғаны Владивостокта өткен XI Шығыс экономикалық форумының (ШЭФ-2026) пленарлық отырысында айтып берді.
"Жақында осында болдым, губернаторға рақмет, бірнеше күнге осы жерге келуді ұйымдастырды. Білесіздер ме, мұны сіздермен бөліспей тұра алмаймын. Көлікпен орман ішінен келе жатқанбыз. Бір кезде жолбарыс шығып, көліктің дәл алдында жүріп алды. Құйрығын бұлғаңдатып келеді, ешқайда кетпейді", – деді Путин.
Ол жолбарысты тайганың қожайыны деп атады. Ресей президентінің айтуынша, экологиялық жағдайдың жақсаруы мен табиғатты сақтау – Қиыр Шығыс үшін маңызды міндеттердің бірі. Бұл ақпаратты "Пятый канал" телеарнасы жариялады.
Сонымен қатар Ресейдің Қазақстанға жолбарыстар бергені белгілі. 2026 жылдың мамыр айында Қазақстанға жабайы табиғаттан ұсталған төрт амур жолбарысы жеткізілді: олардың екеуі – ересек, екеуі – жолбарыстың күшігі.
Жануарлар Қазақстанға келгеннен кейін "Іле-Балқаш" мемлекеттік табиғи резерватының арнайы салынған бейімдеу қоршауларына орналастырылды.
Маусым айында Қазақстандағы жаңа мекендеушілерге қандай есімдер берілгені белгілі болды. Ал тамыз айында Үміт атты ұрғашы жолбарыс табиғи ортаға жіберілді.
Ал 1 қыркүйекте "Амур жолбарысы" орталығының бас директоры Сергей Арамилев Қазақстанда жолбарыс санын көбейту жоспарымен бөліскен болатын. Бұл туралы мына сілтемеден оқи аласыздар.