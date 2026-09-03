Ерекше табиғи құбылыс: Қазақстанда көктемде шығатын өсімдік күзде гүлдеді
Резерват мамандарының айтуынша, бұл өсімдік түрінің мұндай кеш уақытта гүлдеуі қалыпты жағдайға жатпайды.
Мамандардың пікірінше, бұған бақылау жүргізілген кезеңдегі табиғи-климаттық факторлардың үйлесуі себеп болуы мүмкін.
Бұл ретте ауа температурасының тәулік ішінде айтарлықтай өзгергені байқалған. Түнде ауа температурасы +5...+7°C-қа дейін төмендеген, ал күндізгі уақытта ауа райы қолайлы болған.
"Температуралық режим мен басқа да ауа райы жағдайлары жекелеген өсімдіктердің генеративті дамуының қайта басталуына ықпал еткен фактор болуы мүмкін. Алайда қайта гүлдеудің нақты себебін анықтау үшін одан әрі фенологиялық бақылау жүргізіп, оның нәтижелерін метеорологиялық деректермен салыстыру қажет", – деп хабарлады "Ертіс орманы" МЛТР мамандары.
Орманшылардың айтуынша, бұл бақылау ұйқы шөбінің гүлдеу ерекшеліктерін және оның климат пен ауа райының өзгеруіне реакциясын жақсырақ түсінуге көмектеседі.
Ашық ұйқы шөбі (сон-трава), құндызшөп туралы қысқаша:
- сәуір-мамыр айларында ірі қоңырау тәрізді гүлдермен гүлдейтін әдемі ерте көктемгі өсімдік;
- биіктігі 30 сантиметрге дейін жетеді және суықтан қорғану үшін жұмсақ күміс түсті түктермен толығымен қапталған;
- жаңа үзілген өсімдік улы, оның шырыны теріні күйдіруі мүмкін;
- сирек кездесетін, жойылып бара жатқан түр. Қызыл кітапқа енгізілген, сондықтан оны жұлуға қатаң тыйым салынған.
Бұған дейін Қытайда ғалымдар гүлді өсімдіктердің қашан пайда болғаны туралы түсінікті өзгертетін өсімдік қазба қалдығын тапқаны хабарланған болатын.