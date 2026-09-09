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Әлем

Сирек кездесетін монета 45 мың долларға сатылды: оның ерекшелігі неде

Сирек монета ондаған мың долларға сатылды: оның ерекшелігі неде?, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.09.2026 13:02 Сурет: X / zdjęcie ilustracyjne
2025 жылы өткен аукционда ең қымбат "Ника" монетасы 45 мың долларға сатылды. Көзге аса түсе қоймайтын бұл монетаның шығарылғанына бір ғасырға жуық уақыт болған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Rp басылымының мәліметінше, монета 1928–1932 жылдар аралығында соғылған.

Кейін оның таралымының едәуір бөлігі қайта балқытылған. Себебі монетадағы күмістің мөлшері оның номиналды құнынан жоғары болған. Соның нәтижесінде бес злотылық монеталардың салыстырмалы түрде аз бөлігі ғана сақталған. Бұл түпнұсқа коллекционерлер арасында өте сұранысқа ие болды.

Монетаның сырт жағында оңға қарай қадам басып келе жатқан гректердің жеңіс құдайы Ника бейнеленген. Сондай-ақ "Rzeczpospolita Polska" деген жазу бар.

Алдыңғы бетінде тәжі бар бүркіт, шығарылған жылы және "5 злотых" деген номинал көрсетілген. Монетаның қырына латын тіліндегі "Salus rei publicae suprema lex" деген сөз тіркесі қашалған. Оның мағынасы – "Республиканың игілігі – ең жоғары заң".

Интернеттен осындай монеталарды бірнеше ондаған злотыйға табуға болады, алайда олардың көпшілігі – көшірмелер. Түпнұсқа монеталардың бағасы шамамен 2000 злотыйдан (244 776 теңге) басталады.

Монетаның бағасын ең алдымен оның сақталу жағдайы анықтайды. Тозбаған, зақым келмеген немесе тазалау іздері жоқ бес злотылық монеталар ең қымбат бағаланады.

Бағаға монетаның соғылған жылы, нақты үлгінің сиректігі және оның ерекше белгілері де әсер етеді.

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Гүлай Ашекова
Журналист
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