#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+27°
$
450.91
522.69
5.33
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+27°
$
450.91
522.69
5.33
Әлем

Индонезияда жолаушылар кемесі дауылға тап болып, 140 адам жоғалып кетті

Теңіз, Индонезия, Ява, жолаушылар кемесі, дауыл, эвакуация, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.09.2026 10:46 Сурет: pixabay
Индонезияда Ява теңізінде жолаушылар кемесі дауылға тап болып, құтқарушылар 140 адамды іздестіріп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

240-тан астам адам мінген "Virgo Transportation 8" кемесі сенбі күні, 12 қыркүйекте Шығыс Явадағы Сурабаядан аттанып, Оңтүстік Калимантандағы Банджармасинге қарай бағыт алған. 2026 жылғы 13 қыркүйекте түнгі сағат екі шамасында ауа райы күрт нашарлап, кемемен байланыс үзілген.

Индонезияның іздестіру-құтқару қызметіні сілтеме жасай отырып, The Guardian басылымы бұл туралы кеме операторы билікке күрделі ауа райы жағдайына тап болғаны туралы ақпарат алғаннан кейін хабарлағанын жазады.

Қазіргі уақытта әртүрлі кемелердің көмегімен 103 адам эвакуацияланды. Құтқарылғандардың бірі қаза тапты. Жолаушылардың бір бөлігін Шығыс Ява портына жеткізу жоспарланып отыр.

Қалған 140 адамды іздеу жұмыстары жалғасуда. "Virgo Transportation 8" кемесінің орналасқан ауданына құтқару топтары, кемелер мен тікұшақтар жіберілді. Кеменің өзінің жағдайы қандай, әзірге бұл ретте ақпарат берілмеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
Оқи отырыңыз
Индонезияда тағы бір жанартау оянды
11:35, 26 мамыр 2025
Индонезияда тағы бір жанартау оянды
Индонезияда жер сілкінісі болып, ғимараттар қирады
10:44, 15 тамыз 2026
Индонезияда жер сілкінісі болып, ғимараттар қирады
Индонезияда қолтырауындардың шабуылы жиіледі
16:28, 17 наурыз 2025
Индонезияда қолтырауындардың шабуылы жиіледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Елена Рыбакина играет слева
11:28, Бүгін
"Когда она в России оказалась никому не нужна": журналист Рабинер – о триумфе Рыбакиной
Голкипер &quot;Елимая&quot; Иван Коновалов стоит в воротах
10:50, Бүгін
Голкипер "Елимая" Иван Коновалов высказался о победе над "Жетысу" в КПЛ
Елена Рыбакина поднимает руки вверх
10:32, Бүгін
Стефано Вуков облил шампанским Елену Рыбакину после победы в финале US Open
Григорий Бабаян на поле
10:02, Бүгін
Григорий Бабаян признался, что победа "Ордабасы" над "Астаной" была заслуженной
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: