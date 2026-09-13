Индонезияда жолаушылар кемесі дауылға тап болып, 140 адам жоғалып кетті
240-тан астам адам мінген "Virgo Transportation 8" кемесі сенбі күні, 12 қыркүйекте Шығыс Явадағы Сурабаядан аттанып, Оңтүстік Калимантандағы Банджармасинге қарай бағыт алған. 2026 жылғы 13 қыркүйекте түнгі сағат екі шамасында ауа райы күрт нашарлап, кемемен байланыс үзілген.
Индонезияның іздестіру-құтқару қызметіні сілтеме жасай отырып, The Guardian басылымы бұл туралы кеме операторы билікке күрделі ауа райы жағдайына тап болғаны туралы ақпарат алғаннан кейін хабарлағанын жазады.
Қазіргі уақытта әртүрлі кемелердің көмегімен 103 адам эвакуацияланды. Құтқарылғандардың бірі қаза тапты. Жолаушылардың бір бөлігін Шығыс Ява портына жеткізу жоспарланып отыр.
Қалған 140 адамды іздеу жұмыстары жалғасуда. "Virgo Transportation 8" кемесінің орналасқан ауданына құтқару топтары, кемелер мен тікұшақтар жіберілді. Кеменің өзінің жағдайы қандай, әзірге бұл ретте ақпарат берілмеді.