АҚШ алғаш рет ғарышта әскери қаруы бар екенін мойындады
Defense One басылымының жазуынша, Мейнктің айтуынша, АҚШ қазірдің өзінде орбитада америкалық күштерді ықтимал қарсыластардан қорғауға қабілетті ғарыштық бақылау құралдарына ие. Алайда министр нақты қандай жүйелер туралы сөз болып отырғанын айтпады.
Бұл мәлімдеме сарапшылар арасында алаңдаушылық туғызды. Ғарыш қауіпсіздігі жөніндегі маман Виктория Сэмсон мұндай мойындау Қытай мен Ресейді өздерінің мүмкіндіктерін ашық түрде жариялауға итермелеуі мүмкін екенін атап өтті.
Оның пікірінше, сөз спутниктерді жойып, ғарышта қоқыс тудыруға қабілетті кинетикалық қару туралы емес, радиоэлектрондық күрес және сигналдарды басу жүйелері туралы болуы ықтимал.
Мейнк сондай-ақ қыркүйек айында қозғалыстағы нысандарды анықтауға арналған спутниктік жүйенің прототиптерін ұшыру жоспарланып отырғанын хабарлады. Сонымен қатар оның айтуынша, америкалық Golden Dome зымыранға қарсы қорғаныс жүйесі аясында әзірленіп жатқан ғарыштық тосқауылдағыштар сынаққа дайын.
Бұған дейін гипотезаны тексеру үшін ғарышқа жарты миллиард ине ұшырылғаны хабарланған болатын.