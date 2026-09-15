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Әлем

Балидегі қайғылы демалыс: турист әйел танымал жағажайда жартастан құлап қаза тапты

Балидегі қайғылы демалыс: турист әйел танымал жағажайда жартастан құлап қаза тапты, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.09.2026 12:29 Сурет: pexels
Австралияның Квинсленд штатынан келген 29 жастағы турист Индонезияның Бали аралындағы танымал Келингкинг жағажайында жартастан құлап, қаза тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Inquirer.net полицияға сілтеме жасап жазғандай, оқиға сенбі күні таңертең болған. Әйел жартастың шетіне өздігінен бара жатқан кезде тайып кетіп, шамамен 180 метр биіктіктен шатқалға құлаған.

Құтқарушылар турист әйелді жартастың баурайынан тауып, оны эвакуациялауға әрекет жасаған. Алайда құтқарушылар оған жеткенше, әйел одан әрі төмен құлап кеткен. Оны тапқан кезде денесінде көптеген сүйек сынуы болған.

Австралия Сыртқы істер министрлігінің өкілі ведомство қаза тапқан әйелдің отбасына консулдық көмек көрсетіп жатқанын хабарлады. Австралия билігі марқұмның жақындарына көңіл айтып, олардың жеке өміріне құрметпен қарауды сұрады.

Бұған дейін танымал туристік бағытта көшкін болып, 15 альпинистің қар астында тірідей қалғаны хабарланған болатын.

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Гүлай Ашекова
Журналист
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