#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Бурабайдағы демалыс қайғылы аяқталды: 22 жастағы астаналық қыз квадроцикл апатынан қаза тапты

Скала Окжетпес, скала Жумбактас, Государственный национальный природный парк Бурабай, Боровое, туристы, туризм, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.07.2026 10:18 Фото: wikimedia/Дмитрий Доценко
Бурабайда жалға алынған квадроцикл аударылып, 22 жастағы астаналық қыз қаза тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қайғылы жол-көлік оқиғасы 2026 жылғы 7 шілдеде Зеленый Бор мен Бурабай кенттерінің арасындағы автожолда болған.

Алдын ала мәлімет бойынша, Астананың 22 жастағы тұрғыны квадроциклді басқара отырып, көлікті аударып алған.

"Алған жарақаттарының салдарынан ол оқиға орнында көз жұмды. Ал квадроциклдің 2007 жылы туған жолаушысы, Астана қаласының тұрғыны, медициналық көмекке жүгінді", – деп хабарлады Ақмола облысы Полиция департаментінің баспасөз қызметі.

Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды.

Қазіргі уақытта полиция қызметкерлері оқиғаның барлық мән-жайын анықтап жатыр. Оның ішінде квадроциклдерді жалға беру пунктінің қызметі, мотокөлікті жалға беру кезіндегі қауіпсіздік талаптарының сақталуы және қайғылы оқиғаға әкелуі мүмкін өзге де себептер тексерілуде.

Полиция департаменті өңір тұрғындары мен қонақтарын квадроциклдер мен өзге де мотокөліктерді пайдалану кезінде қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтауға шақырды.

"Жолға шығар алдында көліктің техникалық жарамдылығына көз жеткізу, қорғаныс құралдарын пайдалану, белгіленген қауіпсіз жылдамдықтан аспау және қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтау қажет", – деп ескертті ведомство.

Еске салайық, бұған дейін 7 шілде күні таңертең Ресейдің Алтай Республикасындағы Белый Бом ауылының маңында автокөлік аударылып, төрт қазақстандықтың зардап шеккені хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Шымкентте жас қыз кісі қолынан қаза тапты – полиция оның танысын іздеп жатыр
10:41, 12 қаңтар 2026
Шымкентте жас қыз кісі қолынан қаза тапты – полиция оның танысын іздеп жатыр
Қазақстандық футболшы қыз жол апатынан қаза тапты
13:08, 24 қыркүйек 2025
Қазақстандық футболшы қыз жол апатынан қаза тапты
Автошабандоз, Анатолий Кин, Павлодар, жол апаты
17:50, 07 мамыр 2024
Қазақстанның ең жас автошабандозы жол апатынан қаза тапты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Конор Макгрегор
10:25, Бүгін
Тренер Макгрегора сомневается в возвращении Конора в лёгкий вес
В Астане задержан олимпийский чемпион по боксу 2016 года Данияр Елеусинов
10:01, Бүгін
Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов управлял авто в нетрезвом состоянии - юрист Рахымгалиев
Бублик рискует скатиться на шесть позиций в рейтинге ATP после вылета с &quot;Уимблдона&quot;
09:39, Бүгін
Бублик рискует скатиться на шесть позиций в рейтинге ATP после вылета с "Уимблдона"
Алишер Сулейменов
09:13, Бүгін
Казахстанский гроссмейстер Алишер Сулейменов выиграл престижный турнир в Бразилии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: