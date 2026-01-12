Шымкентте жас қыз кісі қолынан қаза тапты – полиция оның танысын іздеп жатыр
Шымкент қаласында 21 жастағы жас қыз пышақ жарақаттарынан қаза тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы Otyrar.kz басылымы полицияға сілтеме жасап жазды.
Аталған факті бойынша "Адам өлтіру" бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдіктінің жеке басы анықталған, алдын ала мәліметтерге сәйкес, ол марқұм қызбен бұрыннан таныс болған.
Қазіргі уақытта полиция қызметкерлері күдіктінің қайда жүргенін анықтау, оны ұстау және қылмыстық жауапкершілікке тарту мақсатында жедел-іздестіру шараларының кешенін жүргізіп жатыр.
Шымкент қаласының полиция департаменті азаматтарды тексерілмеген ақпаратты таратудан сақ болуға және тек ресми ақпарат көздеріне ғана сенуге шақырады.
