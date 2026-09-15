2 мың жыл бұрынғы соғыс ізі: Словакияда римдік әскери лагерь табылды
Fox News мәліметінше, ғалымдар адам сүйектерін, қару-жарақтарды, дулыға мен сауыт-сайман сынықтарын, тиындар және әскери жабдықтардың бөлшектерін анықтаған. Алдын ала болжам бойынша, қаза тапқандардың көпшілігі Рим сарбаздары болуы мүмкін.
Лагерь Маркоман соғыстары кезінде, яғни Рим империясы мен герман тайпалары арасындағы қақтығыстар барысында пайдаланылған болуы ықтимал. Зерттеушілер оны әскери қақтығыстан кейін бірден тастап кеткен болуы мүмкін деп есептейді.
Бұл — Нитра өлкесінен табылған алғашқы римдік әскери лагерь. Сондай-ақ археологтар Словакия аумағында алғаш рет ерекше қақпа түрі — клавикула құрылымын тапты.
Олжаны зерттеу жұмыстары жалғасады.
Бұған дейін археологтар шамамен 100 жылдан кейін Рамсес II мүсінінің екінші бөлігін тапқаны хабарланған болатын.