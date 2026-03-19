Ғылым және технология

Альпі тауларынан 2000 жыл бойы жасырын жатқан ерекше құрылыс табылды

Альпі тауларынан 2000 жыл бойы жасырын жатқан ерекше құрылыс табылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.03.2026 13:07
Археологтар Альпі тауларында күтпеген жаңалыққа тап болды. Олар аймақтан ежелгі римдік әскери лагерьді анықтады. Бұл нысан 2000 жылдан астам уақыт бойы белгісіз болып келген, деп хабарлайды Zakon.kz.

wionews мәліметінше, Базель университетінің зерттеушілері Граубюнден кантонының археологиялық қызметімен бірлесіп, 2021 жылдан бері Крап-Сес аймағын (Кунтер мен Тифенкастель арасы) зерттеп келеді.

Ғалымдар бұған дейін Альпінің Оберхальбштайн өңірінде римдіктердің шайқас алаңы болғанын білгенімен, мұндай әскери лагерьдің барын күтпеген.

Анықталған лагерь теңіз деңгейінен 2100 метрден астам биіктікте орналасқан.

Граубюнден кантонының мәліметіне сәйкес, бұл лагерь стратегиялық тұрғыдан тиімді жерде салынған. Биікте орналасуы рим әскеріне аңғарлар мен тау асуларын бақылауға мүмкіндік берген, ал мұндай аумақтарды төменнен бақылау қиын болған.

Қазіргі таңда лагерьден ор мен қорған қабырғасының іздері ғана сақталған. Алайда оның римдіктерге тиесілі екенін дәлелдейтін ең маңызды айғақ – 3-ші рим легионының таңбасы басылған қорғасыннан жасалған праща оқтары табылған.

Бұған дейін мысырлық археологтардың су астында қалған 80 тонналық шамшырақтың құпиясын ашуда екенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Түркияда 2400 жыл бойы көмулі жатқан алтын толы құмыра табылды
13:07, 05 желтоқсан 2025
Түркияда 2400 жыл бойы көмулі жатқан алтын толы құмыра табылды
13 жыл бойы жасырынып келген қылмыскер Жамбыл облысының ауылдарының бірінде ұсталды
11:29, 10 желтоқсан 2024
13 жыл бойы жасырынып келген қылмыскер Жамбыл облысының ауылдарының бірінде ұсталды
Италия жағалауынан 2000 жылдық тарихы бар ғибадатхана табылды
10:10, 24 қазан 2024
Италия жағалауынан 2000 жылдық тарихы бар ғибадатхана табылды
