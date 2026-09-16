Піспенан қорабындағы құпия: әйел 50 жыл сақталған 68 млн теңгелік алтынды тапты
Independent басылымының ақпаратына сәйкес, монеталар шамамен 50 жыл бұрын жасырылған. 1970-жылдардың ортасында британдық әйелдің күйеуі 41 оңтүстікафрикалық крюгерранд және 21 британдық соверен сатып алған. Ол кезде елде экономикалық дағдарыс болып, алтынның бағасы төмен болған.
Ал қазір аукцион мамандары бұл қазынаның құнын 113 мың фунт стерлингке (68 млн 210 мың теңге) бағалап отыр.
Басылымның мәліметінше, монеталар жақсы сақталған. Сонымен қатар олардың арасынан тиісті құжаттар да табылған. Әйел олжаға айналған монеталарды аукционға қойып, қомақты қаражат алған.
Бұған дейін Ұлыбританияда фермер де ерекше олжа тапқан. Ер адам жоғалтып алған балғасын іздеп жүріп, күміс қасықтар мен алтын монеталарға кезіккен. Ол бірден полицияға және жергілікті археологиялық қоғамға хабарлаған. Бұл туралы мына сілтемеден оқи аласыздар.