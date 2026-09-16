Ұшқыш болып киініп, қашып кеткен: есірткі тасымалдаушы халықаралық іздеуге жарияланды
Түркияның DHA басылымының жазуынша, 2026 жылғы 13 қыркүйекте Мексикадан келген жолаушылардың жүгінен 26 келіден астам кокаин табылған. Бейнебақылау камераларындағы жазбаларды қараған кеден қызметкерлері қылмыстық схемаға қатысы болуы мүмкін басқа да адамдарды анықтаған.
Күдіктілердің бірі әуежайдан ұшқыштың формасын киіп шыққан. Кейін Түркиядан кетіп қалған. Ол халықаралық іздеуге жарияланды.
Тағы бір күдікті құрамында 25 келі есірткі бар чемоданды Мексика азаматына беріп, ізін суытқан.
Тәркіленген есірткінің жалпы құны шамамен 206 млн түрік лирасы (1 млрд 897 млн теңге) деп бағаланып отыр. Тергеу аясында екі күдікті ұсталды. Қазіргі уақытта тергеу жалғасып жатыр.
Ал Испанияда бір ер адам ішегіне бір келіден астам кокаин жасырған. Ер адам рентгенге түсірілген кезде оның ас қорыту жолынан көптеген күдікті капсулалар анықталған. Ауруханада дәрігерлердің бақылауымен ол ағзасынан ақ түсті зат салынған 109 пакет шығарған