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Әлем

Сингапур цифрлық контенттің кері әсерімен күресудің жолын тапты

Городская юношеская библиотека имени Жамбыла, студенты, абитуриенты, выпускники, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.09.2026 09:02 Фото: Zakon.kz
Сингапур цифрлық контентті үнемі тұтыну салдарынан зейін қою қабілеті мен когнитивтік дағдылардың төмендеуіне, яғни "brain rot" деп аталатын құбылысқа қарсы күресуге және кітап оқу мәдениетін нығайтуға бағытталған бес жылдық ReadSG ұлттық бағдарламасын іске қосты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Independent басылымының жазуынша, тұрғындарға арнайы қосымшада немесе сайтта оқуға жұмсаған уақытын белгілей отырып, күніне кемінде 15 минут кітап оқу ұсынылады. Бағдарламаға қатысушылар тұрақты түрде кітап оқығаны үшін виртуалды марапаттарға ие бола алады.

Сингапурдың Ұлттық кітапхана кеңесі күн сайын қысқа уақыт кітап оқу адамдарға күрделі әрі көлемді ақпаратты қабылдауға қажетті дағдыларды дамытуға көмектеседі деп есептейді.

Бұған дейін Қазақстанда балаларға арналған жаратылыстану музейлері мен президенттік кітапханалар ашылатыны хабарланған.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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