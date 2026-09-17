#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+15°
$
444.58
510.29
5.27
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+15°
$
444.58
510.29
5.27
Әлем

Әзірбайжанда ковидке байланысты карантин режимінің мерзімі 2027 жылға дейін ұзартылды

Ковид, Әзірбайжан, карантин, режим, 2027, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.09.2026 20:47 Сурет: strategy2050
Әзірбайжан территориясында ерекше карантин режимінің қолданылу мерзімі ұзартылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әзірбайжанның мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, премьер-министр Әли Асадов қаулыға қол қойды, деп жазады Anadolu.

Қаулыға сәйкес, ел аумағында коронавирус инфекциясының (COVID-19) таралуына және одан туындауы ықтимал салдарларға жол бермеу мақсатында республикадағы ерекше карантин режимінің мерзімі 2027 жылдың 2 қаңтарына дейін ұзартылды.

Айта кетсек, ҚР Бас мемлекеттік санитариялық дәрігері Сархат Бейсенова 2025-2026 жылдардағы жаңа эпидемиологиялық маусымға дайындық туралы қаулыға қол қойған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
Оқи отырыңыз
Көмір, Үкімет, қатты пайдалы қазбалар, роялти, мәлімдеме
20:58, Бүгін
Үкімет қатты пайдалы қазбаларға роялти енгізуге байланысты мәлімдеме жасады
Қуандық Бишімбаев
17:18, 11 қаңтар 2024
Бишімбаевты күзетпен ұстау мерзімі 9 наурызға дейін ұзартылды
Непалда коменданттық сағат мерзімі ұзартылды
15:19, 11 қыркүйек 2025
Непалда коменданттық сағат мерзімі ұзартылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Рафаэль Уразбахтин
22:09, Бүгін
"Шапито": Уразбахтин эмоционально высказался после поражения "Кайрата" от "Астаны" в КПЛ
ФК &quot;Ордабасы&quot;
21:52, Бүгін
"Ордабасы" разгромил "Атырау" и увеличил отрыв от "Кайрата" в КПЛ
ФК &quot;Астана&quot;
21:48, Бүгін
Появился видеообзор матча КПЛ "Астана" - "Кайрат"
Елена Рыбакина и Арина Соболенко
21:17, Бүгін
"Напоминает мне Макинроя и Борга". Муратоглу - о соперничестве Соболенко и Рыбакиной
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: