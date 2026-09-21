#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
446.56
512.34
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
446.56
512.34
5.3
Әлем

213 метр биіктіктен құлаған альпинист, аман қалды

Альпинист 213 метр биіктіктен құлап, аман қалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.09.2026 11:51 Сурет: magnific
11 қыркүйекте Калифорния жол патрулі (CHP) қызметкерлері Калифорниядағы Сьерра-Невада тау жотасында орналасқан Power Dome жартасынан шамамен 210 метр биіктіктен құлаған зардап шеккен альпинисті құтқарды, деп хабарлайды Zakon.kz.

People басылымының мәліметінше, құтқару тікұшағының экипажы альпинисті механикалық құрылығының көмегімен эвакуациялап, медициналық көмек көрсету үшін жедел жәрдем көлігіне жеткізген.

Калифорния жол патрулінің әуе операциялары басқармасы құтқару сәтінің бейнежазбасын Facebook желісінде жариялап, операцияға қатысқан серіктес ұйымдарға алғыс білдірді.

Кортрайт су қоймасына жақын орналасқан гранитті жартас Сьерра-Невада тау жотасының оңтүстік-батыс бөлігінде орналасқан.

Калифорния жол патрулінің мәліметінше, альпинист "шұғыл эвакуация мен медициналық көмекке мұқтаж болған". Оқиға орнына Калифорнияның батысындағы Пасо-Роблес әуежайында орналасқан базадан H-70 тікұшағы жіберілді. Оның бортында екі адамнан тұратын экипаж — ұшқыш және ұшу кезінде фельдшер әрі шығыр операторы қызметін атқаратын маман болды.

"Фресно округі шериф кеңсесінің тікұшақтағы құтқару маманының (HRT) көмегімен H-70 тікұшағы зардап шеккен альпинисті шығыр арқылы көтеріп, кейін оны күтіп тұрған жедел жәрдем көлігіне жеткізді", – делінген хабарламада.

Альпинистің кім екені және қазіргі жағдайы жарияланбады. PEOPLE басылымы Калифорния жол патрулінің әуе операциялары басқармасынан түсініктеме сұраған, алайда әзірге жауап алмаған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Алматы тауларында аяғын сындырып алған 59 жастағы альпинист эвакуацияланды
16:40, 25 қаңтар 2026
Алматы тауларында аяғын сындырып алған 59 жастағы альпинист эвакуацияланды
Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь
18:12, 02 сәуір 2026
Павлодарда 15 метр биіктіктен құлаған кран машинисі ауыр жарақат алды
ТЖМ қызметкерлері 3 500 метр биіктікте аяғы сынған адамды құтқарды
10:53, 09 ақпан 2025
ТЖМ қызметкерлері 3 500 метр биіктікте аяғы сынған адамды құтқарды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Лидер сборной Казахстана Дмитрий Панарин
13:31, Бүгін
Сборная Казахстана по бадминтону проиграла хозяевам Азиады
Арина Соболенко позирует в кафе
13:19, Бүгін
Проигравшая Рыбакиной финал US Open Соболенко посетила матч Серии А
Юлия Путинцева в игре за сборную Казахстана в Кубке Билли Джин Кинг
13:02, Бүгін
"Салам, Казахстан!": Путинцева объявила сбор казахов в Китае на матч Кубка Билли Джин Кинг
Титулованный гимнаст вышел в финал
12:50, Бүгін
Казахстанский гимнаст Милад Карими вышел в финал Азиады
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: