Францияда жол апатынан кейін полиция мен жастар қақтығысты
Le Télégramme газетінің мәліметінше, тәртіпсіздік мотоцикл жүргізушісі полиция көлігімен соқтығысып, аяғын жарақаттағаннан кейін басталған.
Жергілікті биліктің мәліметінше, оқиға салдарынан құқық қорғау органдарының тоғыз қызметкері зардап шеккен, бірнеше көлік зақымдалып немесе өртенген. Полицияға пиротехникалық құралдармен шабуыл жасалған.
Қоғамдық тәртіпті сақтау үшін оқиға орнына шамамен 100 полицей жұмылдырылды. Нәтижесінде, бес адам ұсталды.
🔥🚨🇫🇷 FLASH | Nuit de violences à Saint-Pierre-des-Corps, près de Tours Après la grave collision entre un jeune à moto et une voiture de police, le quartier de La Rabaterie s’est embrasé : voitures incendiées, mortiers et cocktails Molotov. Vidéos filmées sur place ⬇️ https://t.co/ivYHWaOhc0— AlertesNewsFR (@AlertesNewsFR24) September 20, 2026
Көлікті басқарған полицей қамауға алынды. Прокуратура жол апатының мән-жайын анықтау үшін тергеу бастады.
Билік өкілдерінің хабарлауынша, таңертең қаладағы жағдай қалыпқа келген.