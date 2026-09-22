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Әлем

21 жастағы блогер қызды үйінен сүйреп шығарып, көшеде аяусыз өлтірген

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.09.2026 09:56 Фото: unsplash
Бразилияда 21 жастағы блогер Эвелин Лима Дантасты аяусыз өлтірді. Оны полиция қызметкерін өлтіру ісі бойынша қамаудан босатылғанына бірнеше күн өткен соң, көшеде атып кеткен, деп хабарлайды Zakon.kz.

Need To Know басылымының мәліметінше, қайғылы оқиға Маи-ду-Риу қаласында болған. Қыз әкесімен бірге болған үйге қаруланған адамдар басып кірген. Қаскөйлер ер адамды еденге жатқызып, Эвелинді сыртқа сүйреп шығарған. Содан кейін оны тротуарда бірнеше рет атып кеткен.

"Қылмыскерлер көлікпен қашып кетпес бұрын ғимараттың қасбетіне "TCP" деген граффити қалдырған. Бұл – Рио-де-Жанейродағы ірі қылмыстық топтардың бірі "Terceiro Comando Puro" ұйымының аббревиатурасы", – делінген басылым хабарламасында.

Оқиға орнына келген полицейлер қыздың сол жерде қаза тапқанын анықтаған. Блогер қайтыс болғанға дейін тергеу барысында болған.

2026 жылдың шілдесінде оны супермаркет маңында атып өлтірілген 56 жастағы отставкадағы полиция сержанты Антониу Анилду Алвес да Силваны өлтіруге көмектесті деген күдікпен қамауға алған.

"Сонымен қатар, оны ұстау кезінде марихуана, кокаин және атыс қаруына арналған екі оқжатар табылып, оған есірткі саудасы бойынша да айып тағылған", – делінген хабарламада.

Тек 9 қыркүйекте қыз кепілмен уақытша босатылған. Әлеуметтік желідегі аккаунты өшірілгенге дейін Эвелиннің өмірін 24 мыңнан астам жазылушы бақылаған. Ол парақшасында саяхаттары мен бьюти-контентін бөліскен.

Құқық қорғау органдары қылмысқа қатысы бар адамдарды іздестіріп жатыр. Сондай-ақ шабуылдың полиция қызметкерінің атышулы өлімімен байланысы бар-жоғы анықталуда.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
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