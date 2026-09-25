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Әлем

Зеленский Ресей-Украина қақтығысын тоқтатудың басты себебін атады

Президент Украины, Владимир Зеленский, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.09.2026 11:22 Фото: president.gov.ua
Украина президенті Владимир Зеленский Telegram-дағы арнасында Ресей-Украина қақтығысының аяқталуы жойқын қарудың дамуын бәсеңдететінін мәлімдеді. Оның айтуынша, мұндай қару жақын арада жаһандық қауіпке айналуы мүмкін, деп хабарлайды Zakon.kz.

Oxu.Az мәліметіше, Украина көшбасшысының сөзінше, жасанды интеллектің (ЖИ) тек күнделікті өмірде ғана емес, соондай-ақ ұрыс алаңында не болатынын анықтай бастау ықтималдығы бар.

"Біз бұл кезеңге жетпей тұрып, бейбітшілік орнатуымыз керек", – деп жазды ол.

Бұған дейін Зеленский Украина энергетикалық инфрақұрылымға жасалатын соққыларды тоқтатуға дайын екенін мәлімдеген болатын. Сонымен қатар Украина президенті Ресеймен қақтығысты тоқтатуға ниетті екенін айтқан.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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