Қалыңдық үйлену тойында асабамен көңіл қосып, жаппай төбелес шығарған
Oxu.Az ABC басылымына сілтеме жасап хабарлауынша, оқиға Оренсе қаласында болған.
Той Португалия шекарасына жақын жердегі қонақүйде өткен.
Куәгерлердің айтуынша, той кезінде қалыңдық қонақтар сыйға тартқан ақшаның ішінен 40 мың еуроны (шамамен 20 млн 96 мың 800 теңге) талап еткен.
Күйеу жігіт ақшаны беруден бас тартқан. Осыдан кейін екі отбасының мүшелері жаппай төбелескен. Жанжал кезінде қалыңдық тәрелкелерді сындырып, сонымен қатар дәретханада той жүргізушісімен интимдік қатынасқа түскен.
Ол достарына жаңа күйеуіне ешқандай сезімі жоқ екенін және адвокаты ажырасу мәселесімен айналысып жатқанын айтқан.
Жаппай төбелесті Испанияның Азаматтық гвардиясы тоқтатқан.
Бұған дейін Испанияда құтқарушылар алып шарап бөшкесінің ішіне түсіп, өлім қаупіне тап болған 73 жастағы зейнеткерді құтқару үшін шұғыл операция жүргізгені хабарланған болатын.