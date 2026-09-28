Белгілі миллионер оталып тұрған көліктің рөлінде мас күйінде табылып, қамауға алынды
Бұл туралы LEX News басылымы жазды. Басылым мәліметінше, Джорджтаун қаласында полиция жолда теңселіп жүрген күмәнді Ford Mustang көлігін тексерген.
Полиция қызметкерлері көлікті супермаркет тұрағынан тапқан. Ішінде мас күйдегі Фартинг ұйықтап жатқан. Оны әрең оятқан тәртіп сақшыларына миллионер көлікті өзі емес, кетіп қалған танысы жүргізгенін айтқан.
"Алайда бейнебақылау камераларының жазбалары оның сөзін жоққа шығарды: көлік тұраққа келгеннен бастап полиция жеткенге дейін ішінен ешкім шықпаған. Нәтижесінде Фартинг қоғамдық орында мас күйде болғаны үшін қамауға алынып, округтік түрмеге жеткізілді", – делінген хабарламада.
Бұл – Фартингтің 2025 жылғы сәуірде Powerball лотереясынан 167,3 млн доллар көлеміндегі бас жүлдені ұтып алғаннан кейін заңмен байланысты кезекті мәселесі.
Шілдеде ол отбасындағы зорлық-зомбылық пен тұншықтыруға қатысты айып бойынша ұсталған. Сол кезде сот оны 15 мың доллар кепілмен босатып, электронды білезік тағуды міндеттеген. Бұдан бөлек, ол Флоридадағы қонақүй барында төбелеске және басқа да құқық бұзушылықтарға қатысы болған.
Бұған дейін полиция Шымкент көшелеріндегі түнгі жарысты тоқтатқан еді.