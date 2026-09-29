#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
441.77
502.38
5.23
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
441.77
502.38
5.23
Әлем

Оқушы қыз мектепке мылтықпен келген

Түркияда оқушы қыз мектепке мылтықпен келген, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.09.2026 09:36 Сурет: pexels
Түркияның Ван провинциясында жетінші сынып оқушысы мектепке помпалы мылтықпен келген. Оқиға Тушба ауданындағы мектептердің бірінде таңертең болған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Onedio басылымының жазуынша, мұғалім қыздың әрекетіне назар аударып, оның қару алып келгенін байқаған. Педагогтер мен ата-аналар араласқаннан кейін мылтық оқушыдан тәркіленді. Кейін қарудың оқталмағаны анықталды.

Мектеп әкімшілігі полиция шақырып, болған жағдай туралы аудандық білім басқармасына хабарлаған. Оқушы түсініктеме беру үшін полиция бөлімшесіне жеткізілді. Сондай-ақ қарудың кімге тиесілі болғанын және қыздың оған қалай қол жеткізгенін анықтау үшін тергеу басталды.

Оқиғадан кейін мектептегі сабақтар тоқтатылып, оқушылар үйлеріне жіберілді.

Алдын ала мәлімет бойынша, ешкім зардап шекпеген. Сондай-ақ оқушы айналасындағыларға қарумен қорқыту әрекетін жасамаған.

Бұған дейін Қазақстанда қаңтар оқиғасы кезінде ұрланған қарулардың әлі де табылып жатқаны хабарланған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Стамбұлда оқушы мектеп директорына оқ атты
10:42, 10 мамыр 2024
Стамбұлда оқушы мектеп директорына оқ атты
Ақтөбе, оқушы қазасы
15:27, 14 желтоқсан 2023
Ақтөбеде 13 жасар бала мектепте қайтыс болды – Денсаулық сақтау басқармасы түсініктеме берді
Школьник, школьники, ученик, ученики, ученики средних классов, школа, школы
09:56, 26 ақпан 2026
Петропавлда 15 жастағы оқушы мектепке "шабуылдамақ" болған
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Юлия Путинцева позирует в форме сборной Казахстана
12:12, Бүгін
Вторая ракетка Казахстана Путинцева оформила выход в третий раунд Азиатских игр
Сборная Казахстана уступила Китаю на АИ в первом раунде командного преследования
12:11, Бүгін
Велотрек на Азиаде: Казахстан проиграл Китаю в командной гонке преследования
Алишер Айсалбаев на Азиаде
12:10, Бүгін
Казахстанец Айсалбаев не вошёл в ТОП-3 по стендовой стрельбе на Азиаде в Японии
Казахстанские велогонщики проиграли Малайзии на Азиатских играх в велоспринте
12:01, Бүгін
Казахстанские велогонщики проиграли Малайзии на Азиатских играх в спринте
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: