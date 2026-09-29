Ғалымдар арыстандар тобын бақылап, көпшілік арасындағы мифті жоққа шығарды
Science Focus басылымының мәліметінше, Намибия мен Ботсванада жануарларға GPS-белдіктер таққан ғалымдар шын мәнінде гиеналар арыстандарға емес, арыстандардың, әсіресе аталықтарының, гиеналарға жақындайтынын анықтаған.
Сонымен қатар бұл жануарлардың өзара қарым-қатынасы бұрын болжанғаннан әлдеқайда күрделі болып шыққан.
Зерттеу барысында 17 арыстан мен 14 гиенаға GPS-белдік тағылып, олар күндіз әр бес минут сайын, түнде әр 30 минут сайын сигнал жіберіп отырған. Бұл ғалымдарға жануарларды аумағы 17 500 шаршы шақырымнан асатын жерде бақылауға мүмкіндік берді.
Мыңдаған өзара әрекет жағдайын зерттеу нәтижесінде аталық арыстандардың жемтіктен шегініп бара жатқан гиеналарға үнемі жақындайтыны анықталды. Ал ұрғашы арыстандар гиеналарға әлдеқайда бейтарап қараған.
Гиеналар арыстандар аулаған жемтікті өз қажетіне жиі пайдаланады. Бұл олардың қалыптасқан беделін растайды: ғалымдар гиеналардың сол ұрғашы арыстандардан азықты сәтті тартып алғанын да байқаған. Алайда жемтікке қызығу арыстанның жанында өзін қауіпсіз сезінумен бірдей емес.
Зерттеуде арыстандардың гиеналарға неліктен жақындайтыны нақты қарастырылмаған. Дегенмен ғалымдар арыстандар өз бәсекелестеріне қызығушылық танытуы немесе басымдығын көрсеткісі келуі мүмкін деп болжайды. Сондай-ақ олар гиеналардың соңынан еріп, жемтік бар жерді анықтауы ықтимал.
Бұған дейін аюларды мыңдаған сағат бойы бақылау адамдар үшін алаңдатарлық қорытындыға әкелгені хабарланған еді.