#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
441.77
502.38
5.23
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
441.77
502.38
5.23
Әлем

Нидерландта бір жасар балаға алғаш рет эвтаназия жасалды

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость, родильный дом, роддом, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.09.2026 10:57 Фото: pexels
Нидерландта ауыр дертке шалдыққан бір жасар балаға эвтаназия жасалды. Бұл - 2024 жылы қабылданған, 12 жасқа дейінгі жазылмайтын ауруға шалдыққан балаларға эвтаназия жасауға рұқсат беретін заңның алғаш рет қолданылуы, деп хабарлайды Zakon.kz.

People порталының мәліметінше, 2024 жылғы заң бойынша елде 12 жасқа толмаған балаға, егер ол "жазылмайтын ауруға шалдыққан және жағдайы нашарлап, адам төзгісіз азап шегіп жатса", эвтаназия жасауға рұқсат етіледі.

Мұндай жағдайда дәрігер мен ата-ана баланың өмірін тоқтату туралы шешімді бірлесіп қабылдай алады.

Нидерланд үкіметінің мәлімдеуінше, елде эвтаназия жасалған алғашқы бала – бір жасар сәби.

Ол жүктіліктің 26-аптасында шала туған. Соның салдарынан оның денсаулығында ауыр асқынулар, соның ішінде "миының ауқымды зақымдануы" және көптеген инфекциялар пайда болған. Бала төрт айлық болған кезде инфекциялар сепсиске ұласқан.

Сегіз айлығында балаға эпилепсияның сирек әрі ауыр түрі — нәрестелік спазм синдромы (Вест синдромы) және церебралды сал ауруы диагнозы қойылған. Ұстамалар баланың ауыр ұйқы бұзылысына, тыныс алу проблемаларына, жөтел ұстамаларына және жұтыну қиындығына әкелген. Баланың қысқа ғұмырында ешқандай даму немесе жағдайының жақсаруы байқалмаған.

Аурудың болжамы мен емдеу тәсілдері талқыланғаннан кейін ата-анасы дәрігерден баланың өмірін тоқтатуды сұраған. Есепке сәйкес, комиссия жағдайды ескере отырып, "дәрігер тиісті деңгейде мұқият әрекет етті" деген қорытындыға келген.

Үкіметтің ресми сайтындағы ақпаратқа сәйкес, 12 жастан бастап кәмелетке толмағандар жағдайды бағалап, өздері үшін не жақсы екенін түсінуге қабілетті болса, эвтаназия жасауды сұрай алады. 12-15 жас аралығындағы балаларға ата-анасының немесе қамқоршысының келісімі қажет.

16 немесе 17 жастағы кәмелетке толмағандарға қатысты шешім қабылдау барысында ата-анасымен немесе қамқоршысымен кеңесу қажет, бірақ олардың келісімі міндетті емес.

Бұған дейін ер адам дәрігерге қарапайым шағыммен барған кезде, жүрегінен ине табылғаны хабарланған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Қостанайлық құтқарушылар бір жасар балаға көмекке келді
12:13, 08 қаңтар 2025
Қостанайлық құтқарушылар бір жасар балаға көмекке келді
Ұлытау облысында алғаш рет бүйрекке аз инвазивті әдіспен ота жасалды
12:34, 17 қараша 2025
Ұлытау облысында алғаш рет бүйрекке аз инвазивті әдіспен ота жасалды
Детский сад, детские сады, детсады, детский садик, детские садики, дети, няни, няня
10:04, 07 тамыз 2026
Атырауда тәрбиешінің бір жасар балаға көрсеткен қатыгездігі бейнебақылау камерасына түсіп қалған
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Юлия Путинцева позирует в форме сборной Казахстана
12:12, Бүгін
Вторая ракетка Казахстана Путинцева оформила выход в третий раунд Азиатских игр
Сборная Казахстана уступила Китаю на АИ в первом раунде командного преследования
12:11, Бүгін
Велотрек на Азиаде: Казахстан проиграл Китаю в командной гонке преследования
Алишер Айсалбаев на Азиаде
12:10, Бүгін
Казахстанец Айсалбаев не вошёл в ТОП-3 по стендовой стрельбе на Азиаде в Японии
Казахстанские велогонщики проиграли Малайзии на Азиатских играх в велоспринте
12:01, Бүгін
Казахстанские велогонщики проиграли Малайзии на Азиатских играх в спринте
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: