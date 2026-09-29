Хирургтер ота жасау кезінде науқастың құлағын шатастырып алған
Gazeta.ru жазуынша, Түркия тұрғыны Мурат Таракчи құлағы ауырғанына шағымданып, Стамбұлдың Тузла ауданындағы университеттік ауруханаға барған.
Тексеру нәтижесінде оның оң жақ құлағында сұйықтық жиналғаны анықталған. Осыған байланысты хирургтер науқасқа ота жасау туралы шешім қабылдаған.
Наркоздан оянғаннан кейін ер адам сол жақ құлағының қатты ауырғанын сезіп, дәрігерлердің сау құлағына ота жасағанын түсінген. Сол күні науқасқа жалпы наркозбен тағы бір ота жасалып, дәрігерлер жіберген қатені түзеткен.
Екі отадан кейін ер адам құлағында тұрақты шу мен ызың пайда болғанына, есту қабілетінің төмендегеніне және қимыл үйлесімділігінің бұзылғанына шағымданған.
Зардап шеккен пациент дәрігерлерді сотқа берген. Оның адвокаты Түркия Денсаулық сақтау министрлігінің тергеу жүргізуге рұқсат беруін күтіп отырғандарын мәлімдеді. Клиника басшылығымен жүргізілген келіссөздер нәтиже бермеген. Аурухана бұл жағдайға қатысты пікір білдірмеді.
Бұған дейін Нидерландта бір жасар балаға алғаш рет эвтаназия жасалғаны хабарланған еді.