#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
441.77
502.38
5.23
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
441.77
502.38
5.23
Әлем

Хирургтер ота жасау кезінде науқастың құлағын шатастырып алған

Больница, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, операция, операционная, медицинские инструменты, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.09.2026 11:38 Фото: pexels
Түркияның Стамбұл қаласында науқас ауруханаға сау құлағына емес, ауру құлағына ота жасатуға барған. Алайда хирургтер қателесіп, сау құлағына ота жасаған. Осыдан кейін пациент аурухананы сотқа берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Gazeta.ru жазуынша, Түркия тұрғыны Мурат Таракчи құлағы ауырғанына шағымданып, Стамбұлдың Тузла ауданындағы университеттік ауруханаға барған.

Тексеру нәтижесінде оның оң жақ құлағында сұйықтық жиналғаны анықталған. Осыған байланысты хирургтер науқасқа ота жасау туралы шешім қабылдаған.

Наркоздан оянғаннан кейін ер адам сол жақ құлағының қатты ауырғанын сезіп, дәрігерлердің сау құлағына ота жасағанын түсінген. Сол күні науқасқа жалпы наркозбен тағы бір ота жасалып, дәрігерлер жіберген қатені түзеткен.

Екі отадан кейін ер адам құлағында тұрақты шу мен ызың пайда болғанына, есту қабілетінің төмендегеніне және қимыл үйлесімділігінің бұзылғанына шағымданған.

Зардап шеккен пациент дәрігерлерді сотқа берген. Оның адвокаты Түркия Денсаулық сақтау министрлігінің тергеу жүргізуге рұқсат беруін күтіп отырғандарын мәлімдеді. Клиника басшылығымен жүргізілген келіссөздер нәтиже бермеген. Аурухана бұл жағдайға қатысты пікір білдірмеді.

Бұған дейін Нидерландта бір жасар балаға алғаш рет эвтаназия жасалғаны хабарланған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Павлодарлық хирургтер қыздың асқазанынан уыс шаш алып шықты
21:16, 09 қаңтар 2025
Павлодарлық хирургтер қыздың асқазанынан уыс шаш алып шықты
Шымкенттік дәрігерлер төрт айлық сәбидің өмірін сақтап қалды
17:53, 18 ақпан 2025
Шымкенттік дәрігерлер төрт айлық сәбиге бірегей ота жасады
Операционная, операция, врачи
12:54, 19 тамыз 2024
Қазақстанда тағы да құрсақішілік үш ота жасалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Юлия Путинцева позирует в форме сборной Казахстана
12:12, Бүгін
Вторая ракетка Казахстана Путинцева оформила выход в третий раунд Азиатских игр
Сборная Казахстана уступила Китаю на АИ в первом раунде командного преследования
12:11, Бүгін
Велотрек на Азиаде: Казахстан проиграл Китаю в командной гонке преследования
Алишер Айсалбаев на Азиаде
12:10, Бүгін
Казахстанец Айсалбаев не вошёл в ТОП-3 по стендовой стрельбе на Азиаде в Японии
Казахстанские велогонщики проиграли Малайзии на Азиатских играх в велоспринте
12:01, Бүгін
Казахстанские велогонщики проиграли Малайзии на Азиатских играх в спринте
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: