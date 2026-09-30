34 күн бойы толассыз жаңбыр: Токиода 140 жылдық климаттық рекорд жаңарды
Бұған дейінгі рекорд 33 күн болған. Ол 2019 жылғы 27 маусым мен 29 шілде аралығында тіркелген.
Жергілікті The Mainichi басылымының мәліметінше, жаңбырдың ұзаққа созылуына Жапонияның басты аралы Хонсю маңында орныққан тұрақты күзгі атмосфералық фронт себеп болған. Ауа райына тайфундар да әсер еткен: фронтқа бірнеше рет жылы әрі ылғалды ауа келіп, жауын-шашынды күшейткен.
It has been raining in Tokyo for 34 consecutive days This is a record for the entire history of weather observations in the city. The previous record The lack of sunlight and excess moisture are already affecting agriculture. Japanese media report problems with vegetable growth and declining harvests. The rains may stop in early October. In areas with waterlogged soil, authorities are warning of the risk of landslides.— NEXTA (@nexta_tv) September 29, 2026
27 қыркүйекке қарай қаланың орталық бөлігінде 621,5 миллиметр жауын-шашын түскен. Бұл қалыпты көрсеткіштен үш есеге жуық көп.
Жаңбырлы қыркүйек күн сәулесінің түсу ұзақтығына да әсер етті. 1–27 қыркүйек аралығында Токионың орталық бөлігінде күн небәрі 45,8 сағат жарқыраған. Бұл – бақылау тарихындағы екінші ең төмен көрсеткіш.
Дегенмен жаңбырлы ауа райы әзірге басылар емес.
Day 34 of back to back rain in Tokyo! 🌧 ☂️ https://t.co/UTje6YtEZs— Tsietsi Monare🇿🇦🇯🇵 (@TsietsiMonare) September 29, 2026
30 қыркүйекте Токио орналасқан Канто өңірінде күзгі атмосфералық фронттың әсерінен тағы да жауын-шашын күтіледі.
Бұған дейін 2026 жылғы 1–3 қазанда Қазақстанда жаңбыр жауып, қатты жел соғатыны, сондай-ақ жекелеген өңірлерде алғашқы айтарлықтай үсік жүріп, сулы қар жауатыны туралы жазған едік.