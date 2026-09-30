#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
439.37
498.6
5.22
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
439.37
498.6
5.22
Әлем

34 күн бойы толассыз жаңбыр: Токиода 140 жылдық климаттық рекорд жаңарды

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.09.2026 15:38 Фото: unsplash
Токиода 2026 жылғы 27 тамыздан 29 қыркүйекке дейін 34 күн қатарынан жаңбыр жауды. Жапония метеорологиялық агенттігінің (JMA) мәліметінше, бұл – 1886 жылы бақылау басталғаннан бері қаланың орталық бөлігінде жауын-шашын ең ұзақ жауған кезең, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұған дейінгі рекорд 33 күн болған. Ол 2019 жылғы 27 маусым мен 29 шілде аралығында тіркелген.

Жергілікті The Mainichi басылымының мәліметінше, жаңбырдың ұзаққа созылуына Жапонияның басты аралы Хонсю маңында орныққан тұрақты күзгі атмосфералық фронт себеп болған. Ауа райына тайфундар да әсер еткен: фронтқа бірнеше рет жылы әрі ылғалды ауа келіп, жауын-шашынды күшейткен.

27 қыркүйекке қарай қаланың орталық бөлігінде 621,5 миллиметр жауын-шашын түскен. Бұл қалыпты көрсеткіштен үш есеге жуық көп.

Жаңбырлы қыркүйек күн сәулесінің түсу ұзақтығына да әсер етті. 1–27 қыркүйек аралығында Токионың орталық бөлігінде күн небәрі 45,8 сағат жарқыраған. Бұл – бақылау тарихындағы екінші ең төмен көрсеткіш.

Дегенмен жаңбырлы ауа райы әзірге басылар емес.

30 қыркүйекте Токио орналасқан Канто өңірінде күзгі атмосфералық фронттың әсерінен тағы да жауын-шашын күтіледі.

Бұған дейін 2026 жылғы 1–3 қазанда Қазақстанда жаңбыр жауып, қатты жел соғатыны, сондай-ақ жекелеген өңірлерде алғашқы айтарлықтай үсік жүріп, сулы қар жауатыны туралы жазған едік.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Алматы, осень в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы
14:45, 06 тамыз 2025
Жаңбыр тоқтайды, ыстық қайта оралады: Астана, Алматы және Шымкент қалаларына арналған ауа райы болжамы
Заморозки, первый снег, осень в горах, похолодание, туман
09:44, 22 желтоқсан 2025
Қазақстанда 54 жыл бойы жаңартылмаған температуралық рекорд жаңарды
Алдағы күндері Алматы мен Астанада толассыз жаңбыр жауады
15:38, 12 маусым 2024
Алдағы күндері Астана мен Алматыда толассыз жаңбыр жауады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: Андрей Ударцев, пресс-служба ФТК
19:10, Бүгін
Куламбаева и Жукаев уступили китайским теннисистам на Азиаде-2026
Фото: ATP
18:39, Бүгін
Янник Синнер планирует сыграть на "Мастерсе" в Шанхае
Сборная Узбекистана U-23 вышла в финал Азиатских игр по футболу
18:23, Бүгін
Сборная Узбекистана (U23) не смогла пробиться в финал футбольного турнира Азиады-2026
Пэдди Пимблетт перед выходом в клетку
17:44, Бүгін
"Я вырублю его": Пимблетт уверен в победе над Царукяном
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: