Қар көшкіні атақты шаңғышыны тірідей көміп кетті
Сурет: Instagram/juliette_willmann
Франциялық фрирайд-шаңғышы Жюльетт Вильманн Аргентинада қар көшкіні астында қалып, 30 жасқа қараған шағында қаза тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Oxu.Az басылымы Le Dauphine газетіне сілтеме жасап жазғандай, оқиға Серро-Крестон тауында болған. Спортшы оқиға орнында көз жұмды.
Вильманн Freeride World Qualifier (FWT) фрирайд жарыстарына қатысқан. Ол 2021 жылы FWT әлемдік турының жалпы есебінде төртінші орын алған.
Бұған дейін 213 метр биіктіктен құлап, аман қалған альпинист туралы жазған болатынбыз.
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