АҚШ-та әйел өзінің екі ұлын өлтірді деген күдікке ілінді
Fox News мәліметінше, құқық қорғау органдарының қызметкерлері үйдің ішінен оқ жарақатын алған екі жасөспірімді тапқан.
21 жастағы Кристофер Скотт Питр оқиға орнында қаза тапты. Оның 15 жастағы інісі ауыр жағдайда ауруханаға жеткізілген, алайда кейін көз жұмды.
Сондай-ақ үйден Леммон да өміріне қауіп төндірмейтін жарақаттармен табылған. Тергеу мәліметінше, оның жанынан тапанша табылып, білектерінде өзіне өзі салған болуы мүмкін кесілген жарақаттар болған.
Іс материалдарына сәйкес, Леммон полиция қызметкерлеріне:
"Екі баламды да атып тастадым", – деп айтқан.
Әйел ұсталып, ауруханаға жеткізілді. Оған ауырлататын мән-жайлармен кісі өлтіру бойынша екі айып тағылды. Бұл қылмыс үшін өлім жазасы қарастырылған.
Texas mom tells police 'I shot both my kids' before their bodies are found inside home https://t.co/Cqu4qgZSzJ— Daily Mail (@DailyMail) October 4, 2026
Қаза тапқандардың әкесі ұлдары үшін әділдікке қол жеткізгісі келетінін мәлімдеді.