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Әлем

АҚШ-та әйел өзінің екі ұлын өлтірді деген күдікке ілінді

АҚШ-та әйел өзінің екі ұлын өлтірді деген күдікке ілінді, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.10.2026 11:53 Сурет: pexels
Техас штатында 42 жастағы Коллин Никол Леммон екі ұлын өлтірді деген айыппен қамауға алынды. Эллис округі шерифінің кеңсесі мәлімдегендей, полиция Уоксахачи қаласындағы үйге төтенше жағдай туралы хабарлама түскеннен кейін барған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Fox News мәліметінше, құқық қорғау органдарының қызметкерлері үйдің ішінен оқ жарақатын алған екі жасөспірімді тапқан.

21 жастағы Кристофер Скотт Питр оқиға орнында қаза тапты. Оның 15 жастағы інісі ауыр жағдайда ауруханаға жеткізілген, алайда кейін көз жұмды.

Сондай-ақ үйден Леммон да өміріне қауіп төндірмейтін жарақаттармен табылған. Тергеу мәліметінше, оның жанынан тапанша табылып, білектерінде өзіне өзі салған болуы мүмкін кесілген жарақаттар болған.

Іс материалдарына сәйкес, Леммон полиция қызметкерлеріне:

"Екі баламды да атып тастадым", – деп айтқан.

Әйел ұсталып, ауруханаға жеткізілді. Оған ауырлататын мән-жайлармен кісі өлтіру бойынша екі айып тағылды. Бұл қылмыс үшін өлім жазасы қарастырылған.

Қаза тапқандардың әкесі ұлдары үшін әділдікке қол жеткізгісі келетінін мәлімдеді.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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