Орманнан 1939 жылдан бері жатқан телефондар табылды
Focus.pl мәліметінше, бұл жаңалық Сохачев тарихи-зерттеу тобы мен ВИС тарихи-зерттеу бірлестігі өкілдерінің бірлескен іздеу жұмыстары барысында жасалған.
Топтар бірге AP-27 үлгісіндегі екі әскери далалық телефон тапқан. Жер астында 80 жылдан астам уақыт жатқан құрылғылардың бүгінге дейін өте жақсы күйде сақталғаны мамандарды таңғалдырды.
Іздеу жұмыстары 1939 жылғы қыркүйек науқанына қатысты орманды аумақта жүргізілген. Телефондардан бөлек, іздеушілер Екінші дүниежүзілік соғысқа қатысты басқа да заттарды тапқан.
Олардың арасында винтовка гильзалары, рюкзактың тоғасы, жетон және тиындар бар. Алайда екі далалық телефон экспедицияның ең маңызды олжасына айналды.
Іздеу жұмысына қатысушылардың мәліметінше, телефондар Польша армиясы пайдаланған AP-27 құрылғылары болуы мүмкін. Олардың нақты қай әскери бөлімге тиесілі болғанын анықтау үшін қосымша зерттеу қажет. Табылған жерге қарап, жабдық Лодзь полкінің бөлімшелерінің біріне тиесілі болуы ықтимал. Телефондар поляк сарбаздары әскери қимылдар жүргізген аумақ пен олардың қозғалыс бағытына жақын жерден табылған.
Бір қызығы, екі құрылғы да бір-біріне жақын орналасқан. Далалық телефондар әскери байланыс жүйесінің маңызды бөлігі болған. Олар ұрыс алаңындағы басқару пункттері мен әскери бөлімдер арасында байланыс орнатуға мүмкіндік берген. Олардың табылуы сол кезеңдегі әскери байланыс пен поляк бөлімшелерінің осы аумақтағы қозғалысы туралы қосымша ақпарат беруге мүмкіндік береді.
Сохачев пен оның маңайы 1939 жылдың қыркүйегінде қиян-кескі шайқастардың алаңына айналды. Бұл аумақ 9 қыркүйекте басталған Бзура өзені маңындағы шайқастың орталығында болды. Шайқас "Познань" және "Поморье" армиялары арасында өтті. Кейінгі күндері поляк әскерлері Варшаваға қарай жылжуға тырысып, Сохачев олардың жолындағы маңызды бекетке айналды. Қала маңындағы ең ауыр шайқастар қыркүйектің екінші жартысында жалғасты.